Trump afirma que "Cuba también va a caer" y atribuye la crisis del régimen a la presión de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , afirmó que el régimen de Cuba podría estar acercándose a su colapso y aseguró que la presión económica impulsada por su administración ha acelerado la crisis que vive la isla.

En una entrevista telefónica con el medio estadounidense Politico , el mandatario sostuvo que las medidas aplicadas por Washington —especialmente el corte del suministro energético proveniente de Venezuela — han tenido un impacto directo en la estabilidad del gobierno cubano.

“Bueno, es gracias a mi intervención, una intervención que está ocurriendo”, afirmó Trump al ser consultado sobre la influencia de Estados Unidos en la situación actual de la isla.

Durante la conversación, Trump explicó que la reducción del flujo de petróleo venezolano hacia Cuba ha sido uno de los factores más determinantes en el deterioro de la economía de la isla.

Según el presidente, durante años ese suministro energético fue uno de los pilares que permitió sostener el sistema económico cubano .

“Cortamos todo el petróleo, todo el dinero… todo lo que venía de Venezuela, que era la única fuente”, declaró.

Analistas han señalado que la reducción del apoyo energético desde Caracas ha agravado la crisis estructural que enfrenta el país.

Trump: “Cuba también va a caer”

El mandatario fue aún más lejos al asegurar que el escenario actual podría desembocar en un cambio político en la isla.

“A la gente le encanta lo que está pasando… Cuba también va a caer”, afirmó Trump.

Durante la entrevista, el presidente también insinuó que existen contactos entre Washington y el gobierno cubano, aunque no ofreció detalles sobre la naturaleza de esas conversaciones.

“Necesitan ayuda. Estamos hablando con Cuba”, señaló.

Crisis económica en la isla

Las declaraciones del mandatario llegan en medio de una de las crisis más profundas que enfrenta Cuba en décadas.

Entre los problemas que afectan actualmente al país destacan:

escasez severa de alimentos

apagones prolongados

inflación creciente

deterioro del sistema energético

aumento de la migración hacia Estados Unidos

El propio Trump vinculó el agravamiento de estos problemas con la presión económica aplicada por su administración.

Venezuela también entra en la ecuación

Durante la entrevista, Trump también se refirió a la relación de su administración con Venezuela y mencionó a la dirigente venezolana Delcy Rodríguez, destacando la importancia de ese país en el equilibrio energético de la región.

Las declaraciones forman parte de una conversación más amplia sobre política exterior, en la que el presidente también abordó temas como la guerra con Irán, la situación en Ucrania y las tensiones geopolíticas globales.