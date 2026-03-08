americateve

Teherán

🚨 TEHERÁN BAJO FUEGO: Israel lanza ataques a gran escala mientras la ciudad queda envuelta en llamas

Israel bombardea depósitos de petróleo en Teherán y Alborz. Incendios masivos cubren la capital iraní con humo tóxico tras nueva ofensiva militar

americateve | Redacción América Noticias Miami
Iran

Bombardeos israelíes golpean infraestructura petrolera clave en Irán

Una nueva ola de ataques aéreos lanzados por Israel golpeó instalaciones estratégicas en Teherán, provocando incendios masivos y enormes columnas de humo que cubrieron la capital iraní durante la mañana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaNews24/status/2030606115734511700?s=20&partner=&hide_thread=false

Los bombardeos alcanzaron cuatro instalaciones de almacenamiento de petróleo y un centro de transferencia de combustibles en las provincias de Teherán y Alborz, según reportes de medios locales.

Las explosiones dejaron un paisaje apocalíptico en varias zonas de la ciudad, donde densas nubes negras oscurecieron el cielo incluso después del amanecer.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaMundoNews/status/2030676218647810283?s=20&partner=&hide_thread=false

Incendios gigantes cubren la capital iraní

Uno de los objetivos alcanzados fue el depósito de petróleo del noroeste de Teherán, ubicado en el barrio de Shahran, donde durante horas continuó ardiendo una gigantesca columna de fuego visible desde varios kilómetros.

En el lugar quedaron camiones cisterna y vehículos completamente calcinados, mientras equipos de emergencia intentaban controlar las llamas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eduardomenoni/status/2030531101525983592?s=20&partner=&hide_thread=false

Vecinos de la zona describieron una escena caótica: el cielo estaba cubierto por humo espeso y partículas oscuras que caían sobre la ciudad.

“Parecía que estaba lloviendo gasolina”, relataron residentes.

Riesgo ambiental y racionamiento de combustible

Tras los ataques, la Organización de Protección Ambiental de Irán recomendó a los ciudadanos permanecer en sus casas y usar mascarillas debido a la toxicidad del aire.

La destrucción de depósitos petroleros también ha agravado la escasez de combustible.

Las autoridades iraníes anunciaron racionamiento de gasolina a 20 litros por persona al día hasta nuevo aviso.

Escalada militar en Medio Oriente

Los bombardeos forman parte de una ofensiva más amplia contra infraestructura estratégica de Irán, tras ataques anteriores contra aeropuertos, bases militares y plantas de agua.

En días recientes también fue alcanzada una planta desalinizadora en la isla de Qeshm, de la cual dependen decenas de comunidades del sur del país.

La ofensiva se produce días después de la muerte del líder supremo Ali Khamenei, un evento que ha incrementado la tensión política y militar en la región.

