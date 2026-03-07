🚨URGENTE | Israel bombardea Teherán en NUEVA serie de ataques | Destruye Depósito de petróleo

Aviones de Israel lanzaron una nueva serie de bombardeos contra objetivos estratégicos en Teherán , incluyendo un depósito de petróleo ubicado al sur de la capital iraní, según informaron medios estatales del país.

El ataque, que también involucró operaciones coordinadas con Estados Unidos , provocó incendios de gran magnitud en instalaciones energéticas cercanas a una refinería clave.

De acuerdo con la agencia iraní ILNA , el depósito se encuentra próximo a una de las principales refinerías del país, aunque las autoridades indicaron que la infraestructura de refinación no sufrió daños directos.

El medio israelí Channel 14 Israel informó que aviones israelíes atacaron alrededor de 30 grandes tanques de almacenamiento de petróleo , lo que provocó explosiones y enormes incendios visibles a kilómetros de distancia.

Equipos de emergencia y bomberos iraníes se desplegaron rápidamente en la zona para intentar controlar las llamas y evaluar los daños causados por el ataque.

Las autoridades locales confirmaron que los incendios afectaron varias instalaciones industriales en el complejo petrolero.

file699e9d1c97fe79d158e5b84341da892d Un hombre sujeta una bandera iraní tras un ataque en Teherán, Irán, el 2 de marzo del 2026. (AP foto/Vahid Salemi) AP

Trump había advertido del ataque

Horas antes del bombardeo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipó en su plataforma Truth Social que Irán sería golpeado con fuerza.

“Irán será golpeado muy fuertemente hoy”, escribió el mandatario, advirtiendo que Washington podría ampliar la lista de objetivos militares si Teherán continuaba con lo que calificó como “mal comportamiento en la región”.

Trump también aseguró que la presión militar conjunta con Israel ha debilitado al régimen iraní.

Netanyahu promete continuar ofensiva

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que su país continuará las operaciones militares “con toda la fuerza”.

El líder israelí sostuvo que la ofensiva actual está transformando el equilibrio estratégico en Medio Oriente.

“Hemos convertido a Israel en una potencia regional”, declaró Netanyahu tras el sabbat, agregando que quienes dentro del régimen iraní depongan las armas “no sufrirán consecuencias”.

Escalada militar en Medio Oriente

Los bombardeos contra instalaciones petroleras marcan un nuevo capítulo en la escalada militar entre Israel, Estados Unidos e Irán.

Durante las últimas horas también se registraron ataques contra el Aeropuerto Internacional de Mehrabad, así como daños en plantas desalinizadoras en la isla de Qeshm.

Según reportes preliminares, estas operaciones dejaron a más de 30 comunidades del sur de Irán sin acceso a agua potable y provocaron la destrucción de al menos 16 aeronaves militares.

El conflicto continúa escalando mientras crece la presión internacional para evitar una guerra regional de mayor alcance.