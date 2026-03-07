americateve

La Habana

Protestas estallan en varios barrios de La Habana en medio de apagones y escasez de agua y alimentos

Protestas y cacerolazos se reportan en barrios de La Habana tras apagones prolongados y escasez de agua y alimentos en Cuba, según videos y testimonios

Redacción América Noticias Miami
Protestas Cuba

Cubanos salen a las calles en La Habana tras días sin electricidad ni servicios básicos

Protestas comenzaron a reportarse en varios barrios de La Habana en medio de apagones prolongados, escasez de agua potable y falta de alimentos que afectan a gran parte de Cuba.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UHN_Plus/status/2030477484370636804?s=20&partner=&hide_thread=false

De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales desde la isla, vecinos salieron a las calles para expresar su descontento tras varios días sin electricidad ni servicios básicos.

Videos compartidos en internet muestran a residentes golpeando cazuelas, gritando consignas y manifestándose en medio de la oscuridad provocada por los cortes eléctricos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MarioJPenton/status/2030469424331862511?s=20&partner=&hide_thread=false

Reportan protestas en varios municipios de la capital

Según los reportes difundidos por residentes y activistas, las protestas se registraron en varios puntos de la capital cubana.

Entre los barrios donde se reportaron manifestaciones se encuentran:

  • Cerro

  • Regla

  • San Miguel del Padrón

En algunas grabaciones se escuchan gritos de “libertad” y críticas contra el gobierno en medio de los apagones que afectan amplias zonas del país.

Las imágenes también muestran calles completamente oscuras debido al colapso parcial del sistema eléctrico nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MarioJPenton/status/2030459654799527985?s=20&partner=&hide_thread=false

Crisis energética agrava la situación en la isla

La ola de protestas ocurre en medio de una profunda crisis energética que ha provocado apagones de larga duración en muchas provincias de Cuba.

El deterioro del sistema eléctrico, sumado a la escasez de combustible y las fallas en centrales termoeléctricas envejecidas, ha generado déficits de generación que obligan a aplicar cortes eléctricos prolongados.

En algunas regiones del país los apagones superan las 18 y hasta 20 horas diarias, afectando además el suministro de agua, la conservación de alimentos y el funcionamiento del transporte.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eduardomenoni/status/2030480597634986366?s=20&partner=&hide_thread=false

Crece el malestar social

Las protestas por apagones y escasez se han repetido en distintos momentos durante los últimos años, reflejando el creciente malestar social dentro del país.

La crisis económica, la inflación y la falta de servicios básicos han intensificado la presión sobre el gobierno encabezado por Miguel Díaz-Canel.

Hasta el momento, las autoridades cubanas no han emitido declaraciones públicas sobre los reportes de protestas registradas en distintos barrios de La Habana.

