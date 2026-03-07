Protestas estallan en varios barrios de La Habana en medio de apagones y escasez de agua y alimentos

Protestas comenzaron a reportarse en varios barrios de La Habana en medio de apagones prolongados, escasez de agua potable y falta de alimentos que afectan a gran parte de Cuba .

De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales desde la isla, vecinos salieron a las calles para expresar su descontento tras varios días sin electricidad ni servicios básicos.

| URGENTE — Comienzan a reportarse protestas en varios barrios de La Habana mientras el país atraviesa apagones prolongados y escasez de agua y alimentos. Testimonios desde la isla indican que los cubanos han salido a las calles tras días sin servicios básicos. pic.twitter.com/WBY9uFsmds

Videos compartidos en internet muestran a residentes golpeando cazuelas, gritando consignas y manifestándose en medio de la oscuridad provocada por los cortes eléctricos.

Según los reportes difundidos por residentes y activistas, las protestas se registraron en varios puntos de la capital cubana.

#ULTIMAHORA Protesta en San Miguel del Padrón , La Habana, luego de varios días sin electricidad pic.twitter.com/XiNFACcfsA

Entre los barrios donde se reportaron manifestaciones se encuentran:

En algunas grabaciones se escuchan gritos de “libertad” y críticas contra el gobierno en medio de los apagones que afectan amplias zonas del país.

Las imágenes también muestran calles completamente oscuras debido al colapso parcial del sistema eléctrico nacional.

#ultimahora Protesta en el Municipio Regla, La Habana, luego de varios días sin electricidad pic.twitter.com/oDhTJOlbVM — Mario J. Pentón (@MarioJPenton) March 8, 2026

Crisis energética agrava la situación en la isla

La ola de protestas ocurre en medio de una profunda crisis energética que ha provocado apagones de larga duración en muchas provincias de Cuba.

El deterioro del sistema eléctrico, sumado a la escasez de combustible y las fallas en centrales termoeléctricas envejecidas, ha generado déficits de generación que obligan a aplicar cortes eléctricos prolongados.

En algunas regiones del país los apagones superan las 18 y hasta 20 horas diarias, afectando además el suministro de agua, la conservación de alimentos y el funcionamiento del transporte.

| ULTIMA HORA: Protesta en el Cerro, La Habana, luego de varios días sin electricidad. Cuba está en la calle por su libertad y en contra del comunismo. pic.twitter.com/Qo7qrfFhcY — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) March 8, 2026

Crece el malestar social

Las protestas por apagones y escasez se han repetido en distintos momentos durante los últimos años, reflejando el creciente malestar social dentro del país.

La crisis económica, la inflación y la falta de servicios básicos han intensificado la presión sobre el gobierno encabezado por Miguel Díaz-Canel.

Hasta el momento, las autoridades cubanas no han emitido declaraciones públicas sobre los reportes de protestas registradas en distintos barrios de La Habana.