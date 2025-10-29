Histórico revés diplomático: Cuba pierde apoyo récord en la ONU y 19 países no respaldan el fin del embargo de EEUU

La ONU aprueba la resolución contra el embargo a Cuba con el menor apoyo en más de una década , reflejando el creciente aislamiento político del régimen de La Habana por su represión, corrupción y vínculos con Rusia.

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este martes la resolución que pide el fin del embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba, con 165 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones .

Aunque el canciller Bruno Rodríguez Parrilla calificó el resultado como una “victoria de los pueblos”, los datos muestran una fuerte caída del respaldo internacional: es el apoyo más bajo en más de diez años .

En 2024, la resolución había sido aprobada por 187 votos a favor , solo dos en contra y una abstención. Este año, más de 20 países retiraron su apoyo o se abstuvieron , lo que evidencia una fractura sin precedentes en el bloque que tradicionalmente respaldaba al régimen cubano.

Países que votaron en contra y se abstuvieron

La Asamblea General de la ONU adopta la resolución que pide el fin del embargo estadounidense a Cuba: 165 votos a favor, 7 en contra (Argentina, Hungría, Israel, Estados Unidos, Macedonia del Norte, Paraguay, Ucrania), 12 abstenciones

Según la ONU, los siete países que votaron en contra fueron:

Estados Unidos, Israel, Ucrania, Argentina, Hungría, Macedonia del Norte y Paraguay.

Las 12 abstenciones incluyeron a: Polonia, Rumanía, Bosnia-Herzegovina, Costa Rica, Ecuador, Estonia, Marruecos, Albania, Lituania, República Checa, Letonia, Moldavia y Micronesia.

Este cambio refleja el desgaste del discurso del embargo y el rechazo a la represión y corrupción del gobierno cubano. Varios países se distanciaron tras los escándalos por la participación de cubanos reclutados para la guerra de Rusia contra Ucrania y las denuncias sobre el monopolio militar GAESA, que controla más de 18,000 millones de dólares en activos.

El discurso del régimen cubano

Pese a la pérdida de apoyo, el régimen de La Habana celebró el resultado como una “victoria”.

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla declaró:

“Es una victoria de Cuba, de los pueblos y de la verdad frente a la mentira imperialista”.

En redes sociales, el gobierno lanzó la campaña #TumbaElBloqueo, aunque la cifra de votos favorables cayó por debajo de los 170 por primera vez desde 2011.

Análisis: un aislamiento cada vez más evidente

Diplomáticos y analistas internacionales coinciden en que Cuba enfrenta un creciente aislamiento moral y político.

El cambio de postura de países como Argentina y Paraguay, antes aliados, refleja el cansancio con el discurso del embargo como única explicación de la crisis interna.

La pérdida de apoyos también ocurre en un contexto de tensión regional:

Washington refuerza su presencia militar en el Caribe.

Europa del Este endurece su postura frente a regímenes afines a Moscú.

Ucrania marca distancia por el reclutamiento de cubanos en la guerra rusa.

El menor apoyo desde 2010

Según los registros de la ONU, es el nivel de respaldo más bajo desde 2010.

En 2016, durante el acercamiento impulsado por Barack Obama, la resolución alcanzó un récord de 191 votos a favor y ninguna oposición.

Desde entonces, el apoyo ha disminuido año tras año, reflejando la pérdida de credibilidad internacional del régimen cubano.

Mientras tanto, Estados Unidos mantiene su postura:

“Las sanciones son una herramienta legítima contra un régimen autoritario que priva a su pueblo de derechos básicos”, reiteró el Departamento de Estado.

Un nuevo escenario diplomático

El resultado de 2025 redefine el mapa de apoyo global a Cuba.

Cada vez más países optan por la abstención o el voto negativo, marcando distancia de un régimen aislado incluso entre sus antiguos aliados.

La narrativa triunfalista del gobierno cubano contrasta con la realidad de una isla en crisis, marcada por la represión, el colapso económico y la pérdida de respaldo internacional.