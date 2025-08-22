Ex ALTO OFICIAL del MININT detenido en MIAMI por ICE enfrenta posible deportación. No tenía de Residencia ni Permiso de Trabajo

El exmayor cubano Rogelio Enrique Bolufé Izquierdo , quien asegura haber trabajado en la seguridad personal de Fidel Castro , fue arrestado en Hialeah por posesión de cocaína y trasladado a un centro de detención en Texas.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ) evalúa su deportación, aunque no a Cuba , sino a México o Ecuador , países en los que residió anteriormente.

El incidente ocurrió el pasado 17 de agosto durante un control rutinario en la intersección de W 4th Ave y W 29th St. , en Hialeah. Aunque no era el objetivo del operativo, Bolufé fue sometido a una revisión, en la que los agentes hallaron en su bolsillo una bolsa plástica con un polvo blanco que, presuntamente, era cocaína. El exmilitar no ofreció resistencia y fue puesto bajo custodia.

De acuerdo con una investigación del periodista Mario J. Pentón para Martí Noticias, Bolufé carece de residencia y ni siquiera contaba con un permiso de trabajo en Estados Unidos, lo que lo coloca en un limbo legal que facilita su deportación inmediata.

Un allegado al exoficial confirmó que, pese a haber vivido varios años en Miami y presentarse como opositor al régimen cubano, no regularizó su estatus migratorio.

En 2020, Bolufé aseguró en entrevistas que trabajó durante más de 15 años en el equipo de seguridad personal de Fidel Castro , aunque no acompañaba al líder cubano en viajes internacionales. También dijo haber residido en la casa del propio Castro por motivos laborales, desempeñándose en tareas de inteligencia y recopilación de información.

En redes sociales se autodenominaba “el libertador de Cuba” y aparecía en fotografías junto a Sandro Castro, nieto de Fidel, en fiestas y negocios en La Habana.

El régimen cubano lo incluyó en la Lista Nacional de Terroristas, acusándolo de participar en planes de sabotaje contra infraestructuras energéticas.

Proceso de deportación en curso

Fuentes cercanas al caso explicaron a Martí Noticias que ICE evalúa deportarlo, pero no a Cuba —donde es reclamado como “terrorista”—, sino a México o Ecuador, países por los que transitó antes de llegar a Estados Unidos.

Su hijo, Carlos Rogelio Bolufé García, defendió públicamente la inocencia de su padre y calificó como “extraña” la acusación por drogas, aunque reconoció que Bolufé tenía problemas con el consumo de alcohol.

El proceso legal continúa abierto y, de confirmarse la deportación, marcaría un giro radical en la historia de un exoficial cubano que pasó de pertenecer al círculo cercano de Fidel Castro a enfrentar acusaciones por drogas e irregularidades migratorias en EE.UU.