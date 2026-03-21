Cuba

Enviado de Cuba ante la ONU niega cambios políticos y afirma que Díaz-Canel no está en discusión

Por Redacción América Noticias Miami
La Habana / Naciones Unidas / Washington — El representante permanente del régimen cubano ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, afirmó que la destitución de Miguel Díaz-Canel no está en discusión, en medio de rumores sobre posibles contactos entre Estados Unidos y figuras cercanas al poder en la isla.

Las declaraciones no se produjeron en una sesión oficial del organismo internacional, sino en comentarios a medios, donde el diplomático rechazó versiones sobre negociaciones con Washington.

“Yo me baso en hechos públicos y verificables”, aseguró Soberón, al referirse a reportes que calificó como “especulación”.

Cuba descarta cambios en la cúpula del poder

El mensaje del enviado cubano refuerza la posición del régimen de mantener intacta su estructura política, en un contexto de creciente presión internacional.

Según Soberón:

  • La salida de Díaz-Canel no forma parte de ningún escenario

  • No existen negociaciones formales con EE.UU.

  • Los reportes sobre contactos son “no confirmados”

Niegan contactos con Washington

Las declaraciones responden a informaciones que señalaban posibles conversaciones entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y personas cercanas a la familia Castro.

Sin embargo, La Habana fue categórica:

No hay diálogo de alto nivel

Tampoco existe comunicación intermedia

Solo intercambios limitados en el pasado

Disposición al diálogo… con condiciones

El diplomático reiteró que Cuba está dispuesta a dialogar, pero bajo principios claros:

  • Respeto a la soberanía

  • Igualdad entre países

  • No injerencia en asuntos internos

“El diálogo solo funciona sin presiones ni imposiciones”, afirmó.

Mensaje en medio de presión y crisis

La postura del régimen llega en un momento crítico:

  • Crisis económica profunda

  • Apagones generalizados

  • Escasez de alimentos y combustible

  • Aumento del descontento social

Mientras tanto, desde Washington se mantiene la presión política sobre La Habana, alimentando especulaciones sobre posibles escenarios de cambio.

Sin señales de transición

Con estas declaraciones, el régimen cubano deja claro que no contempla cambios en la cúpula del poder, pese al complejo escenario interno y externo.

Analistas advierten que esta postura podría aumentar las tensiones con Estados Unidos y profundizar el aislamiento diplomático.

