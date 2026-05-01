TRUMP ENDURECE EL CERCO: FIRMA ORDEN EJECUTIVA QUE AMPLÍA SANCIONES CONTRA CUBA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva orden ejecutiva que amplía significativamente las sanciones contra el gobierno cubano, en una medida que busca aumentar la presión sobre La Habana en medio de crecientes tensiones geopolíticas.
Según funcionarios de la Casa Blanca citados por Reuters, las nuevas sanciones apuntan directamente a individuos, entidades y colaboradores vinculados al aparato de seguridad del régimen, así como a quienes estén implicados en corrupción o violaciones graves de derechos humanos.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RepCarlos/status/2050255914561601752?s=20&partner=&hide_thread=false
Sanciones más amplias y con alcance internacional
La orden ejecutiva introduce elementos clave:
Sanciones directas contra aliados del régimen
Penalizaciones a entidades vinculadas a seguridad e inteligencia
Sanciones secundarias contra terceros países o empresas
Esto significa que cualquier actor internacional que haga negocios con los sancionados podría ser castigado por EE.UU.
Advertencia estratégica de Washington
Funcionarios estadounidenses señalaron que la medida incluye una advertencia implícita:
Acusan a Cuba de alinearse con Irán y grupos como Hezbollah
Alegan presencia de inteligencia hostil cerca de EE.UU.
Refuerzan la narrativa de amenaza a la seguridad nacional
“Cuba proporciona un entorno permisivo para operaciones hostiles a menos de 100 millas de EE.UU.”, indicaron fuentes oficiales.
Presión total tras ofensivas en Venezuela e Irán
La decisión se produce luego de una serie de movimientos estratégicos de Washington:
Caída del gobierno de Nicolás Maduro
Bloqueo energético contra Cuba
Escalada de conflicto con Irán
Trump ha reiterado que “Cuba es la siguiente”, sin detallar acciones concretas.
Impacto directo en la isla
El endurecimiento de sanciones se suma a la crisis interna:
Escasez severa de combustible
Apagones nacionales
Suspensión de vuelos internacionales
La presión económica ya ha tenido efectos visibles en la infraestructura del país.
Conclusión
La nueva orden ejecutiva marca una escalada significativa en la política de EE.UU. hacia Cuba, ampliando el alcance de las sanciones y elevando la presión internacional sobre el gobierno de la isla.