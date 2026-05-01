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TRUMP ENDURECE EL CERCO: FIRMA ORDEN EJECUTIVA QUE AMPLÍA SANCIONES CONTRA CUBA

Nueva orden de Donald Trump amplía sanciones contra el régimen cubano y advierte a aliados internacionales

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Trump CUBA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva orden ejecutiva que amplía significativamente las sanciones contra el gobierno cubano, en una medida que busca aumentar la presión sobre La Habana en medio de crecientes tensiones geopolíticas.

Según funcionarios de la Casa Blanca citados por Reuters, las nuevas sanciones apuntan directamente a individuos, entidades y colaboradores vinculados al aparato de seguridad del régimen, así como a quienes estén implicados en corrupción o violaciones graves de derechos humanos.

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Sanciones más amplias y con alcance internacional

La orden ejecutiva introduce elementos clave:

Sanciones directas contra aliados del régimen

Penalizaciones a entidades vinculadas a seguridad e inteligencia

Sanciones secundarias contra terceros países o empresas

Esto significa que cualquier actor internacional que haga negocios con los sancionados podría ser castigado por EE.UU.

Advertencia estratégica de Washington

Funcionarios estadounidenses señalaron que la medida incluye una advertencia implícita:

Acusan a Cuba de alinearse con Irán y grupos como Hezbollah

Alegan presencia de inteligencia hostil cerca de EE.UU.

Refuerzan la narrativa de amenaza a la seguridad nacional

“Cuba proporciona un entorno permisivo para operaciones hostiles a menos de 100 millas de EE.UU.”, indicaron fuentes oficiales.

Presión total tras ofensivas en Venezuela e Irán

La decisión se produce luego de una serie de movimientos estratégicos de Washington:

Caída del gobierno de Nicolás Maduro

Bloqueo energético contra Cuba

Escalada de conflicto con Irán

Trump ha reiterado que “Cuba es la siguiente”, sin detallar acciones concretas.

Impacto directo en la isla

El endurecimiento de sanciones se suma a la crisis interna:

Escasez severa de combustible

Apagones nacionales

Suspensión de vuelos internacionales

La presión económica ya ha tenido efectos visibles en la infraestructura del país.

Conclusión

La nueva orden ejecutiva marca una escalada significativa en la política de EE.UU. hacia Cuba, ampliando el alcance de las sanciones y elevando la presión internacional sobre el gobierno de la isla.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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