TRUMP ELEVA LA PRESIÓN: CONFIRMA QUE DESPLEGARA PORTAAVIONES FRENTE A CUBA TRAS REGRESO DE IRÁN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar el tono contra Cuba al sugerir que podría ordenar el despliegue de un portaaviones frente a las costas de la isla como medida de presión directa contra el régimen.
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El presidente Donald Trump plantea posible despliegue militar cerca de Cuba mientras intensifica sanciones económicas contra el régimen
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar el tono contra Cuba al sugerir que podría ordenar el despliegue de un portaaviones frente a las costas de la isla como medida de presión directa contra el régimen.
Durante una entrevista con Fox News, el mandatario afirmó que, tras su regreso de Irán, consideraría posicionar el USS Abraham Lincoln cerca de Cuba, en un escenario que describió como una posible respuesta “casi inmediata”.
Trump delineó un posible movimiento estratégico:
Despliegue naval en proximidad a la isla
Presión directa para forzar una respuesta del gobierno cubano
Mensaje de fuerza en medio de la crisis
No se han confirmado planes operativos ni decisiones oficiales hasta el momento.
Las declaraciones coinciden con nuevas medidas de Washington:
Bloqueo de bienes vinculados al régimen cubano en EE.UU.
Expansión de sanciones en sectores clave como energía y finanzas
Restricciones de visas a funcionarios y colaboradores
La estrategia combina presión económica con señales militares.
El escenario ocurre en medio de:
Apagones prolongados
Escasez de combustible
Deterioro económico general
La situación interna de Cuba agrava el impacto de las presiones externas.
El secretario de Estado, Marco Rubio, ha advertido sobre posibles efectos regionales de la crisis cubana, mientras autoridades en La Habana han rechazado cualquier amenaza de intervención.
Las declaraciones de Trump refuerzan un escenario de alta tensión entre Estados Unidos y Cuba, donde la presión económica se combina con advertencias de fuerza militar en un momento crítico para la isla.
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