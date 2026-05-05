TRUMP ELEVA LA PRESIÓN: CONFIRMA QUE DESPLEGARA PORTAAVIONES FRENTE A CUBA TRAS REGRESO DE IRÁN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , volvió a elevar el tono contra Cuba al sugerir que podría ordenar el despliegue de un portaaviones frente a las costas de la isla como medida de presión directa contra el régimen.

Durante una entrevista con Fox News, el mandatario afirmó que, tras su regreso de Irán, consideraría posicionar el USS Abraham Lincoln cerca de Cuba, en un escenario que describió como una posible respuesta “casi inmediata”.

Trump reitera que a su regreso de #Iran podría detener el portaviones Abraham Lincoln frente a las costas de #Cuba . Lo dijo durante una entrevista con @FoxNews … “El país está devastado, será un honor liberarlo… tengo el 94% del voto cubano” pic.twitter.com/b9poZfA03W

Despliegue naval en proximidad a la isla

Presión directa para forzar una respuesta del gobierno cubano

Mensaje de fuerza en medio de la crisis

No se han confirmado planes operativos ni decisiones oficiales hasta el momento.

Embed - URGENTE: TRUMP AMENAZA CON ENVIAR PORTAAVIONES A CUBA PARA FORZAR RENDICIÓN

Sanciones económicas en paralelo

Las declaraciones coinciden con nuevas medidas de Washington:

Bloqueo de bienes vinculados al régimen cubano en EE.UU.

Expansión de sanciones en sectores clave como energía y finanzas

Restricciones de visas a funcionarios y colaboradores

La estrategia combina presión económica con señales militares.

Contexto de crisis en la isla

El escenario ocurre en medio de:

Apagones prolongados

Escasez de combustible

Deterioro económico general

La situación interna de Cuba agrava el impacto de las presiones externas.

Reacciones y advertencias

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha advertido sobre posibles efectos regionales de la crisis cubana, mientras autoridades en La Habana han rechazado cualquier amenaza de intervención.

Conclusión

Las declaraciones de Trump refuerzan un escenario de alta tensión entre Estados Unidos y Cuba, donde la presión económica se combina con advertencias de fuerza militar en un momento crítico para la isla.