TENSIÓN MÁXIMA: EMBAJADOR CUBANO EN LA ONU DICE QUE "CUBA NO SE RENDIRÁ" TRAS ADVERTENCIAS DE TRUMP

La tensión entre Estados Unidos y Cuba vuelve a escalar tras declaraciones del embajador cubano ante la ONU, Ernesto Soberón, quien aseguró que la isla “no se rendirá” ante una posible presión militar por parte de Washington.
Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Ernesto Soberón responde en Fox News a amenazas de presión militar de EE.UU. mientras crece la tensión bilateral.
La tensión entre Estados Unidos y Cuba vuelve a escalar tras declaraciones del embajador cubano ante la ONU, Ernesto Soberón, quien aseguró que la isla “no se rendirá” ante una posible presión militar por parte de Washington.
Durante una entrevista en Fox News, el diplomático afirmó que “en el diccionario del cubano no está la palabra rendición”, en respuesta a recientes declaraciones del presidente Donald Trump.
Soberón también señaló que:
Cientos de miles de cubanos respaldan la soberanía del país
Existe disposición a defender la independencia
El Gobierno mantiene una postura firme ante presiones externas
Las declaraciones forman parte de una ofensiva mediática del régimen en medios estadounidenses.
El presidente Trump sugirió recientemente la posibilidad de:
Desplegar un portaaviones frente a Cuba
Incrementar la presión militar
Forzar una respuesta del gobierno cubano
Entre los activos mencionados figura el USS Abraham Lincoln.
Hasta el momento, no hay confirmación oficial de un despliegue.
Las declaraciones ocurren tras nuevas medidas de Washington:
Bloqueo de bienes vinculados al régimen cubano
Refuerzo de sanciones económicas
Mayor presión financiera internacional
La estrategia combina presión económica y advertencias militares.
El intercambio de mensajes refleja:
Aumento de la tensión geopolítica
Mayor confrontación bilateral
Riesgo de deterioro en relaciones
La situación mantiene en alerta a la región.
Las declaraciones cruzadas entre Washington y La Habana evidencian un escenario de creciente tensión, donde la presión política, económica y militar vuelve a marcar la agenda bilateral.
Suscribite a nuestro Newsletter