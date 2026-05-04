TENSIÓN MÁXIMA: EMBAJADOR CUBANO EN LA ONU DICE QUE "CUBA NO SE RENDIRÁ" TRAS ADVERTENCIAS DE TRUMP

La tensión entre Estados Unidos y Cuba vuelve a escalar tras declaraciones del embajador cubano ante la ONU, Ernesto Soberón , quien aseguró que la isla “no se rendirá” ante una posible presión militar por parte de Washington.

Durante una entrevista en Fox News, el diplomático afirmó que “en el diccionario del cubano no está la palabra rendición”, en respuesta a recientes declaraciones del presidente Donald Trump .

Soberón también señaló que:

Cientos de miles de cubanos respaldan la soberanía del país

Existe disposición a defender la independencia

El Gobierno mantiene una postura firme ante presiones externas

Las declaraciones forman parte de una ofensiva mediática del régimen en medios estadounidenses.

Trump eleva la presión militar

El presidente Trump sugirió recientemente la posibilidad de:

Desplegar un portaaviones frente a Cuba

Incrementar la presión militar

Forzar una respuesta del gobierno cubano

Entre los activos mencionados figura el USS Abraham Lincoln.

Hasta el momento, no hay confirmación oficial de un despliegue.

Sanciones económicas en paralelo

Las declaraciones ocurren tras nuevas medidas de Washington:

Bloqueo de bienes vinculados al régimen cubano

Refuerzo de sanciones económicas

Mayor presión financiera internacional

La estrategia combina presión económica y advertencias militares.

Escenario en escalada

El intercambio de mensajes refleja:

Aumento de la tensión geopolítica

Mayor confrontación bilateral

Riesgo de deterioro en relaciones

La situación mantiene en alerta a la región.

Conclusión

Las declaraciones cruzadas entre Washington y La Habana evidencian un escenario de creciente tensión, donde la presión política, económica y militar vuelve a marcar la agenda bilateral.