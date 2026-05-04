🚨 Derrumbe de escalera en edificio de La Habana deja una mujer herida

Colapso de escalera en edificio de La Habana deja una mujer herida y expone el deterioro estructural
LA HABANA — El colapso de una escalera en un edificio multifamiliar en el reparto Mulgoba, municipio Boyeros, dejó a un a mujer herida y evidenció el avanzado deterioro del parque habitacional en la capital cubana.
Según testimonios de residentes, la estructura cedió cuando la víctima descendía por ella. La mujer sufrió varios golpes y quedó momentáneamente suspendida de la baranda antes de ser auxiliada. Fue trasladada a un centro hospitalario, donde permanece ingresada fuera de peligro.
Daños estructurales visibles
Imágenes difundidas en redes sociales muestran el desplome de al menos dos tramos de la escalera, con escalones de concreto colapsados y varillas de acero expuestas. También se observa corrosión en los barandales metálicos, lo que sugiere un deterioro prolongado.
El edificio, de seis plantas y ubicado en las cercanías del Laguito de Mulgoba, presenta condiciones estructurales comprometidas.
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Operativo de emergencia y evacuación
Al lugar acudieron equipos de emergencia, incluyendo bomberos, policía y servicios médicos.
Se utilizaron escaleras externas para acceder a los pisos superiores
Residentes quedaron temporalmente aislados
Se desplegó una ambulancia para atender a la persona lesionada
Las autoridades evalúan el estado del inmueble y no descartan la reubicación de los residentes.
Alertas previas sin respuesta
Vecinos del edificio aseguran que el deterioro de la escalera había sido reportado con anterioridad a las autoridades, sin que se ejecutaran reparaciones.
El incidente se suma a una serie de colapsos estructurales registrados en La Habana en los últimos años, muchos de ellos asociados a la falta de mantenimiento en edificaciones antiguas.
Contexto: deterioro del parque habitacional
La capital cubana enfrenta un deterioro sostenido en su infraestructura residencial:
Colapsos recurrentes de edificaciones
Déficit habitacional superior a cientos de miles de viviendas
Alto porcentaje de inmuebles en estado regular o malo
Expertos han advertido que la combinación de envejecimiento estructural, falta de mantenimiento y limitaciones de recursos incrementa el riesgo de incidentes como este.
Impacto y perspectiva
El derrumbe en Boyeros pone de relieve los riesgos asociados al estado de las construcciones en la isla y la necesidad de intervenciones estructurales para garantizar la seguridad de los residentes.