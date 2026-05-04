🚨 Derrumbe de escalera en edificio de La Habana deja una mujer herida

LA HABANA — El colapso de una escalera en un edificio multifamiliar en el reparto Mulgoba, municipio Boyeros, dejó a un a mujer herida y evidenció el avanzado deterioro del parque habitacional en la capital cubana.

Según testimonios de residentes, la estructura cedió cuando la víctima descendía por ella. La mujer sufrió varios golpes y quedó momentáneamente suspendida de la baranda antes de ser auxiliada. Fue trasladada a un centro hospitalario, donde permanece ingresada fuera de peligro.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el desplome de al menos dos tramos de la escalera, con escalones de concreto colapsados y varillas de acero expuestas. También se observa corrosión en los barandales metálicos, lo que sugiere un deterioro prolongado.

El edificio, de seis plantas y ubicado en las cercanías del Laguito de Mulgoba, presenta condiciones estructurales comprometidas.

Operativo de emergencia y evacuación

Al lugar acudieron equipos de emergencia, incluyendo bomberos, policía y servicios médicos.

Se utilizaron escaleras externas para acceder a los pisos superiores

Residentes quedaron temporalmente aislados

Se desplegó una ambulancia para atender a la persona lesionada

Las autoridades evalúan el estado del inmueble y no descartan la reubicación de los residentes.

Alertas previas sin respuesta

Vecinos del edificio aseguran que el deterioro de la escalera había sido reportado con anterioridad a las autoridades, sin que se ejecutaran reparaciones.

El incidente se suma a una serie de colapsos estructurales registrados en La Habana en los últimos años, muchos de ellos asociados a la falta de mantenimiento en edificaciones antiguas.

Contexto: deterioro del parque habitacional

La capital cubana enfrenta un deterioro sostenido en su infraestructura residencial:

Colapsos recurrentes de edificaciones

Déficit habitacional superior a cientos de miles de viviendas

Alto porcentaje de inmuebles en estado regular o malo

Expertos han advertido que la combinación de envejecimiento estructural, falta de mantenimiento y limitaciones de recursos incrementa el riesgo de incidentes como este.

Impacto y perspectiva

El derrumbe en Boyeros pone de relieve los riesgos asociados al estado de las construcciones en la isla y la necesidad de intervenciones estructurales para garantizar la seguridad de los residentes.