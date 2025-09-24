Deportan a México al cubano que secuestró un avión en 2003 con 46 pasajeros a bordo

Estados Unidos deportó a México a Adermis Wilson González , el cubano de 56 años que en 2003 secuestró un avión de Cubana de Aviación con 46 personas a bordo en un intento por llegar a Miami .

Tras cumplir una condena de 20 años de prisión por piratería aérea, Wilson fue puesto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE) y expulsado a territorio mexicano.

De acuerdo con el portal Café Fuerte, el traslado ocurrió a inicios de la semana pasada junto a un grupo de 40 migrantes, entre ellos varios cubanos.

Su hermana, Yolaine Wilson, declaró que fueron transportados en un autobús y liberados tras tomárseles fotografías, sin recibir documentos ni explicaciones sobre el proceso. “Hemos estado en contacto y le enviamos algo de dinero para que pueda sobrevivir allí”, dijo, aunque la familia evitó precisar su ubicación exacta.

Wilson había sido arrestado el 29 de junio en Houston, Texas, como parte de la política migratoria implementada durante el mandato de Donald Trump, que ordenaba la detención y deportación de extranjeros con antecedentes criminales.

En un inicio, el régimen cubano rechazó recibirlo, lo que abrió la posibilidad de enviarlo a un tercer país, incluso en África, algo que preocupó a sus familiares. Finalmente, las autoridades estadounidenses optaron por su deportación a México.

Screenshot 2025-09-24 at 9.46.55AM

El secuestro de 2003

El 31 de marzo de 2003, Wilson abordó un vuelo de Cubana de Aviación que cubría la ruta Nueva Gerona-La Habana y, armado con dos granadas, obligó a la tripulación a cambiar el destino hacia Estados Unidos.

La aeronave no contaba con combustible suficiente para llegar a Florida y fue forzada a aterrizar en La Habana, donde se inició una negociación de 14 horas en la que intervinieron Fidel Castro y James Cason, entonces jefe de la Oficina de Intereses de EEUU en Cuba.

Durante las conversaciones, 22 pasajeros fueron liberados en la Isla, mientras que otros 25 y seis tripulantes continuaron el vuelo hacia Key West, escoltados por cazas F-15 y un helicóptero Black Hawk. Al aterrizar, Wilson se entregó sin resistencia y posteriormente fue condenado a 20 años de prisión en Estados Unidos.

Estudios en prisión

Durante su tiempo tras las rejas, Wilson se dedicó a estudiar. En 2013 se graduó en Ingeniería Civil por la Universidad de Pensilvania y más tarde completó una maestría en Logística en la Universidad de Carolina del Norte, logros que, según su familia, lo ayudaron a rehacer su vida tras la condena.