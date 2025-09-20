Cuba: Detienen en Remedios al presunto responsable del asesinato de un capitán de la PNR en Caibarién

El Ministerio del Interior ( MININT ) informó este sábado la captura en Remedios del presunto autor del asesinato del capitán de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), Leonel Mesa Rodríguez, jefe de sector en el municipio Caibarién.

Según el comunicado oficial, durante la detención fueron ocupadas dos armas clave: la pistola reglamentaria del oficial fallecido —con su cargador— y el arma blanca utilizada en el crimen. Las autoridades precisaron que el sospechoso enfrentará un proceso penal “con el rigor que establece la justicia revolucionaria y en correspondencia con la magnitud y gravedad del hecho”. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del detenido.

El capitán Mesa Rodríguez, de 62 años, fue encontrado sin vida en la madrugada del viernes en un tramo de carretera entre Remedios y Caibarién, en el consejo popular La Reforma, área donde ejercía como jefe de sector. Presentaba seis heridas de arma blanca y un impacto de bala en la cabeza. Junto a su cuerpo apareció la motocicleta oficial que utilizaba en sus labores.

El oficial fue velado y sepultado este sábado en su natal Taguasco, provincia de Sancti Spíritus, en una ceremonia con honores militares a la que asistieron familiares, compañeros de trabajo, vecinos y altos mandos del MININT, encabezados por el ministro Lázaro Alberto Álvarez Casas. También estuvieron presentes las primeras secretarias del Partido en Villa Clara y Sancti Spíritus, Susely Morfa González y Delvy Pérez Martín.

El régimen calificó el hecho como un “ataque directo” y aseguró que equipos especializados continúan trabajando en el esclarecimiento total del caso.

Antes del parte oficial, medios independientes y vecinos ya habían divulgado versiones coincidentes sobre el crimen. El portal CubaNet reportó que existían videos en los que se veía al oficial tendido en la vía mientras otros agentes desviaban el tránsito. Un chofer de ómnibus afirmó haberlo visto horas antes conversando con una persona a un costado de la carretera.

Trayectoria

Mesa Rodríguez se incorporó al MININT en enero de 2004. A lo largo de más de dos décadas de servicio se desempeñó como agente del orden, chofer de móvil operativo y jefe de sector, hasta alcanzar el grado de capitán.