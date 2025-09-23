americateve

Cuba

VIDEO: Cubana sufre crisis de pánico en vuelo Habana-Florida por falta de aire acondicionado

Pasajeros de un vuelo chárter Habana-Fort Myers sufrieron calor extremo sin aire acondicionado. Hubo desmayos y crisis de pánico

Por Redacción América Noticias Miami
Screenshot 2025-09-23 at 3.57.11 PM

Lo que debía ser un vuelo chárter de rutina entre La Habana y Fort Myers, Florida, se transformó en una experiencia angustiante para decenas de pasajeros que soportaron un calor sofocante dentro del avión debido a la falta de aire acondicionado.

El incidente, ocurrido en una aeronave operada por la agencia Cubazul, fue registrado en video por la usuaria de TikTok @helencarrera00, cuyas imágenes muestran a los pasajeros abanicándose con desesperación, mientras una niña llora y varios adultos comienzan a descompensarse.

Desmayo y crisis de pánico

En medio de la situación, una mujer mayor sufrió una crisis de pánico y rompió en llanto, lo que obligó a las autoridades a desalojar la aeronave entre gritos de frustración y expresiones como “¡No es fácil!”. Otros pasajeros denunciaron incluso desmayos provocados por el calor extremo.

La autora del video relató que la odisea comenzó con un retraso de varias horas en el vuelo de salida y terminó extendiéndose en una espera de tres días en Cuba antes de poder volar finalmente a Florida.

Reclamos y malestar

Pese a haber pagado un asiento en primera clase, la pasajera denunció que, en el vuelo de regreso, estos espacios fueron ocupados por los dueños del chárter. “No hubo una disculpa y mucho menos un reembolso”, aseguró en su publicación, que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Las imágenes reflejan el cansancio y la indignación acumulada de los viajeros, muchos de ellos llegados desde provincias, quienes además tuvieron que enfrentar la incertidumbre y la falta de información oficial durante todo el proceso.

Una problemática recurrente

El caso vuelve a evidenciar las dificultades que enfrentan los cubanos que intentan viajar al exterior: retrasos prolongados, problemas técnicos en las aeronaves y un trato que, según los denunciantes, resulta irrespetuoso pese a los altos precios que deben pagar por los boletos.

La agencia Cubazul no ha emitido hasta el momento una declaración pública sobre lo ocurrido.

Deja tu comentario

