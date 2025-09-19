CUBA: Fallece en accidente el creador de contenido cubano Ojuay La Bestia

Compartir en:









El creador de contenido cubano conocido como Ojuay La Bestia falleció en Cuba tras sufrir un accidente que le provocó graves quemaduras, según confirmaron familiares y páginas de la farándula digital. La noticia ha generado gran conmoción entre sus seguidores y múltiples mensajes de condolencia en redes sociales.

La página Un Martí To Durako informó que había conversado con la esposa del joven, quien confirmó su fallecimiento.

Horas después, una prima del creador, identificada en redes como Blanca la Tata, también corroboró la tragedia al escribir en un comentario: “Hola, buenos días. Mi primo acaba de fallecer”.

Días antes, en la cuenta de TikTok del propio Ojuay, un familiar había publicado un video solicitando medicamentos para atender las quemaduras, explicando que el influencer se encontraba en estado crítico tras el accidente.

Aunque hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial desde el perfil del creador, la noticia se ha extendido rápidamente y ha sido confirmada por allegados y familiares.

Ojuay La Bestia era conocido en plataformas digitales por su estilo espontáneo, ocurrencias y humor, lo que le permitió ganarse una comunidad de seguidores que hoy lo despide con tristeza.