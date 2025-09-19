CUBA: Ajustician a un policía en Villa Clara y lo dejan tirado en la carretera que conecta Remedios con Caibarién

Compartir en:









Un agente de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) fue encontrado sin vida en la madrugada de este viernes en un tramo de la carretera que conecta Remedios con Caibarién, en la provincia de Villa Clara, según reportes de medios independientes y testimonios de vecinos.

El fallecido fue identificado como Mesa, conocido popularmente como “Cal Viva”. Su cuerpo apareció tendido en la vía, en la zona de La Cabaña, de acuerdo con publicaciones del medio La Tijera en Facebook.

Circunstancias del hallazgo De manera extraoficial, testigos aseguraron que el cadáver presentaba un impacto de bala en la frente y varias heridas punzantes en el pecho, además de que el agente no tenía consigo su arma reglamentaria. Estas versiones aún no han sido confirmadas por fuentes oficiales.

El portal CubaNet señaló que tuvo acceso a videos en los que se observa al agente ensangrentado y tirado en medio de la carretera, mientras otros policías desviaban el tránsito. En uno de los testimonios recogidos se afirmó que horas antes el oficial fue visto conversando con una persona al borde de la misma vía.

La zona permaneció acordonada durante varias horas bajo una fuerte presencia de efectivos policiales y agentes de la Seguridad del Estado, quienes intervinieron de inmediato.

Reacciones encontradas en la población La figura del agente Mesa ha generado opiniones divididas en redes sociales. Algunos vecinos de la localidad de La Reforma, donde trabajó como Jefe de Sector, lo recuerdan por presuntos abusos y represiones contra la población, lo que habría derivado en el encarcelamiento de varias personas. “Cabe recordar que el pasado 6 de junio había sido ascendido por ‘su labor’ en la represión contra el pueblo”, publicó La Tijera.

No obstante, otras voces lo defendieron. El internauta Wilfredo Quiñones comentó que el oficial “se dedicaba meramente a detener delincuentes y era de los más eficientes al parecer del pueblo. Pero claro, las personas solo se acuerdan de la ley cuando son afectados”. Sin versión oficial Hasta el momento, las autoridades cubanas no han emitido ninguna declaración pública sobre las causas de la muerte ni sobre las circunstancias en las que fue hallado el cadáver, más allá de las informaciones que circulan en medios independientes y redes sociales.