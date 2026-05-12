Cuba elimina el precio fijo del combustible en dólares. Anuncia nuevas subidas desde el 15 de mayo

Cuba libera precios del combustible en dólares y anuncia nuevas subidas desde el 15 de mayo
El régimen de Cuba anunció este martes un cambio radical en su política de comercialización de combustibles al eliminar el precio único en dólares para la gasolina y el diésel.
La medida entrará en vigor el próximo 15 de mayo y permitirá que cada importador autorizado establezca precios diferentes según sus costos operativos y condiciones de suministro.
El gobierno admite que no puede sostener los precios
El anuncio fue realizado por el Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba, que reconoció oficialmente que mantener tarifas fijas “no se puede sostener económicamente en las presentes condiciones”.
Los precios podrán subir o bajar dependiendo de cada operación específica.
Entre los factores que determinarán el nuevo valor estarán:
Proveedor internacional
Costos de transporte
Seguros
Riesgo operativo
Mercado internacional del petróleo
La crisis energética sigue empeorando en Cuba
La decisión refleja el profundo deterioro energético que atraviesa la isla.
Actualmente Cuba enfrenta:
Escasez severa de combustible
Apagones masivos
Colapso del transporte
Cancelaciones aéreas
Crisis logística nacional
El propio gobierno ha admitido en meses recientes que el país carece de combustible para cubrir necesidades básicas.
Trump y las sanciones agravan la presión
Las autoridades cubanas atribuyeron la medida a las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump.
Las órdenes ejecutivas firmadas en enero y mayo de 2026 endurecieron:
Restricciones petroleras
Sanciones secundarias
Presión sobre empresas y proveedores extranjeros
Washington también ha incrementado las medidas contra entidades vinculadas al régimen cubano.
La caída de Venezuela y México golpeó el suministro
La crisis se profundizó tras la reducción de apoyo energético externo.
Según reportes citados por expertos:
Venezuela dejó de enviar miles de barriles diarios
México suspendió operaciones petroleras relacionadas con Cuba
El país solo recibió un barco de combustible en varios meses
La producción nacional cubana cubre apenas una parte de la demanda interna.
El combustible en el mercado informal se dispara
La escasez ya provocó fuertes aumentos en el mercado negro.
En abril de 2026:
El litro de gasolina llegó a venderse entre 4,000 y 6,000 pesos cubanos.
Los altos precios afectan especialmente:
Transporte privado
Distribución de alimentos
Servicios básicos
Movilidad diaria de la población
Más vuelos cancelados y crisis en expansión
La crisis de combustible también golpea directamente al transporte aéreo.
Más de 1,700 vuelos internacionales fueron cancelados desde febrero de 2026 debido a problemas de suministro energético.
Varias aerolíneas han reducido operaciones o suspendido rutas hacia Cuba ante la inestabilidad económica y logística.
La dolarización energética avanza en la isla
La liberalización anunciada forma parte de un proceso iniciado en 2024, cuando varias estaciones comenzaron a vender combustible exclusivamente en dólares.
Posteriormente:
Se limitaron ventas en pesos cubanos
Se impusieron topes de compra
Se establecieron turnos digitales
Aumentó la dependencia del dólar dentro del sistema energético cubano