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Cuba

Cuba elimina el precio fijo del combustible en dólares. Anuncia nuevas subidas desde el 15 de mayo

El régimen cubano eliminará el precio único del combustible en dólares y permitirá aumentos según costos y escasez

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
gasolina cuba

Cuba libera precios del combustible en dólares y anuncia nuevas subidas desde el 15 de mayo

El régimen de Cuba anunció este martes un cambio radical en su política de comercialización de combustibles al eliminar el precio único en dólares para la gasolina y el diésel.

La medida entrará en vigor el próximo 15 de mayo y permitirá que cada importador autorizado establezca precios diferentes según sus costos operativos y condiciones de suministro.

Gasolina Cuba I.png

El gobierno admite que no puede sostener los precios

El anuncio fue realizado por el Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba, que reconoció oficialmente que mantener tarifas fijas “no se puede sostener económicamente en las presentes condiciones”.

Según el comunicado:

Los precios podrán subir o bajar dependiendo de cada operación específica.

Entre los factores que determinarán el nuevo valor estarán:

Proveedor internacional

Costos de transporte

Seguros

Riesgo operativo

Mercado internacional del petróleo

Cuba CUpet gasolina

La crisis energética sigue empeorando en Cuba

La decisión refleja el profundo deterioro energético que atraviesa la isla.

Actualmente Cuba enfrenta:

Escasez severa de combustible

Apagones masivos

Colapso del transporte

Cancelaciones aéreas

Crisis logística nacional

El propio gobierno ha admitido en meses recientes que el país carece de combustible para cubrir necesidades básicas.

Trump y las sanciones agravan la presión

Las autoridades cubanas atribuyeron la medida a las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump.

Las órdenes ejecutivas firmadas en enero y mayo de 2026 endurecieron:

Restricciones petroleras

Sanciones secundarias

Presión sobre empresas y proveedores extranjeros

Washington también ha incrementado las medidas contra entidades vinculadas al régimen cubano.

La caída de Venezuela y México golpeó el suministro

La crisis se profundizó tras la reducción de apoyo energético externo.

Según reportes citados por expertos:

Venezuela dejó de enviar miles de barriles diarios

México suspendió operaciones petroleras relacionadas con Cuba

El país solo recibió un barco de combustible en varios meses

La producción nacional cubana cubre apenas una parte de la demanda interna.

El combustible en el mercado informal se dispara

La escasez ya provocó fuertes aumentos en el mercado negro.

En abril de 2026:

El litro de gasolina llegó a venderse entre 4,000 y 6,000 pesos cubanos.

Los altos precios afectan especialmente:

Transporte privado

Distribución de alimentos

Servicios básicos

Movilidad diaria de la población

Más vuelos cancelados y crisis en expansión

La crisis de combustible también golpea directamente al transporte aéreo.

Más de 1,700 vuelos internacionales fueron cancelados desde febrero de 2026 debido a problemas de suministro energético.

Varias aerolíneas han reducido operaciones o suspendido rutas hacia Cuba ante la inestabilidad económica y logística.

La dolarización energética avanza en la isla

La liberalización anunciada forma parte de un proceso iniciado en 2024, cuando varias estaciones comenzaron a vender combustible exclusivamente en dólares.

Posteriormente:

Se limitaron ventas en pesos cubanos

Se impusieron topes de compra

Se establecieron turnos digitales

Aumentó la dependencia del dólar dentro del sistema energético cubano

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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