Cubana cancela vuelos a Madrid tras sanciones de Trump y salida de Plus Ultra

La estatal Cubana de Aviación anunció la cancelación de su única conexión aérea regular entre La Habana y Madrid , luego de que la aerolínea española Plus Ultra Líneas Aéreas decidiera retirarse de la operación alegando riesgos asociados a las nuevas sanciones impuestas por United States contra Cuba.

La medida entra en vigor desde este martes y representa otro golpe para el ya deteriorado sector turístico y aéreo cubano.

Según un comunicado enviado por Cubana de Aviación a agencias y operadores turísticos, Plus Ultra notificó la paralización inmediata del servicio que cubría la ruta:

Madrid – Santiago de Cuba – La Habana – Santiago de Cuba – Madrid

La compañía estatal cubana aseguró que la decisión responde a:

“Riesgos derivados de la Orden Ejecutiva emitida el 1 de mayo de 2026 por la Presidencia de Estados Unidos”.

Las sanciones de Trump siguen impactando a Cuba

La nueva orden ejecutiva firmada por Donald Trump amplió las sanciones económicas contra sectores estratégicos cubanos.

Las medidas incluyen:

Restricciones financieras

Sanciones secundarias

Bloqueo a empresas vinculadas al régimen

Riesgo de exclusión del sistema financiero estadounidense

Washington advirtió además que bancos y compañías extranjeras que operen con entidades cubanas sancionadas podrían enfrentar consecuencias económicas severas.

La ruta aérea operaba bajo esquema compartido

Aunque el vuelo se comercializaba bajo el nombre de Cubana de Aviación, era Plus Ultra quien operaba la ruta utilizando:

Tripulación española

Aviones Airbus A330-200

Servicios técnicos y operativos

La conexión representaba uno de los pocos enlaces directos regulares entre Cuba y España.

Crece el aislamiento aéreo de Cuba

La suspensión de la ruta se suma a otras señales del deterioro del transporte aéreo hacia la isla.

En los últimos meses:

Aerolíneas rusas suspendieron vuelos por falta de combustible

Iberia anunció pausa temporal de operaciones

Varias compañías redujeron frecuencias hacia Cuba

Las dificultades energéticas y financieras continúan afectando gravemente la conectividad internacional del país.

La crisis energética complica el panorama

El colapso energético cubano también influye directamente sobre la aviación.

Desde enero, Washington ha endurecido la presión sobre el régimen mediante:

Restricciones petroleras

Intercepción de cargamentos energéticos

Sanciones contra empresas vinculadas al gobierno cubano

La isla enfrenta actualmente:

Apagones masivos

Escasez de combustible

Problemas logísticos

Caída del turismo internacional

Cubana promete reembolsar boletos

La aerolínea estatal informó que los pasajeros afectados podrán recibir el reembolso correspondiente conforme a las regulaciones vigentes.

Sin embargo, la cancelación genera incertidumbre para miles de viajeros y agencias que dependen de la conexión aérea entre Cuba y Europa.