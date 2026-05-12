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Apagones

Cacerolazo y calles bloqueadas en La Habana: crece la tensión por apagones en Luyanó

Vecinos de Luyanó bloquearon la Calzada de Concha y realizaron un cacerolazo por apagones de más de 20 horas diarias

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Apagones cuba

Luyanó vuelve a protestar por la crisis eléctrica en Cuba

Vecinos del barrio de Luyanó protagonizaron este martes un nuevo cacerolazo y bloquearon parcialmente la Calzada de Concha, una de las principales vías del municipio Diez de Octubre, en protesta por los prolongados apagones que golpean a La Habana.

Videos difundidos en redes sociales muestran la calle cerrada durante la noche mientras residentes golpeaban cazuelas y denunciaban la falta de electricidad.

Apagones CUba.png

Apagones de más de 20 horas disparan el malestar

La protesta ocurre en medio de una de las peores crisis energéticas que enfrenta Cuba en décadas.

Según datos oficiales de la Unión Eléctrica de Cuba, la generación eléctrica nacional quedó muy por debajo de la demanda durante el pico nocturno.

Las autoridades reportaron:

Disponibilidad: 1,430 MW

Demanda: 2,750 MW

Déficit proyectado: 1,985 MW

La situación dejó sin servicio eléctrico a amplias zonas del país, incluyendo gran parte de La Habana.

EEUU-PAROLE
ARCHIVO - Cuba se encuentra en uno de sus puntos más bajos desde la revolución de 1959, con la escasez a nivel nacional alimentando una emigración masiva y apagones en todo el país que obligaron a la gente a cocinar sopa en una fogata en La Habana después de la falla de una importante planta de energía, el 19 de octubre de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa, Archivo)
ARCHIVO - Cuba se encuentra en uno de sus puntos más bajos desde la revolución de 1959, con la escasez a nivel nacional alimentando una emigración masiva y apagones en todo el país que obligaron a la gente a cocinar sopa en una fogata en La Habana después de la falla de una importante planta de energía, el 19 de octubre de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa, Archivo)

Fallas en termoeléctricas agravan la crisis

El deterioro energético se agravó tras:

La salida imprevista de la unidad 4 de la CTE Cienfuegos

El mantenimiento de la unidad 1 de Felton, en Holguín

Ambos eventos redujeron aún más la capacidad de generación del sistema eléctrico nacional.

Diez de Octubre se convierte en epicentro de las protestas

El municipio de Diez de Octubre acumula semanas de protestas relacionadas con apagones y escasez de agua.

En los últimos meses se reportaron:

Cacerolazos en Santos Suárez

Fogatas y bloqueos viales

Manifestaciones en Tamarindo

Protestas en Lawton, Cerro y Alamar

Vecinos denuncian cortes eléctricos que superan las 20 horas diarias.

Crece la presión social en La Habana

La ola de manifestaciones refleja el deterioro creciente de las condiciones de vida en la capital cubana.

Residentes denuncian:

Falta de electricidad

Escasez de agua

Colapso del transporte

Falta de alimentos y combustible

La crisis energética se ha convertido en uno de los principales detonantes del malestar social en la isla.

Cubalex denuncia “militarización social”

La organización Cubalex alertó recientemente sobre el aumento de presencia policial y militar en barrios habaneros tras las protestas.

El informe denuncia:

Patrullas permanentes

Vigilancia en zonas residenciales

Arrestos vinculados a cacerolazos

Desde marzo, al menos 14 personas habrían sido detenidas en La Habana por participar en manifestaciones relacionadas con los apagones.

Cuba acumula colapsos eléctricos históricos

La isla ha sufrido al menos siete colapsos importantes del sistema eléctrico en los últimos 18 meses.

Uno de los más graves ocurrió el 16 de marzo de 2026, cuando un apagón nacional dejó a Cuba prácticamente paralizada durante más de 29 horas.

Especialistas advierten que el deterioro de las termoeléctricas, la falta de combustible y la ausencia de inversiones mantienen al país en una situación extremadamente vulnerable.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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