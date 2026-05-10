EEUU intensifica vuelos espía frente a Cuba en medio de la escalada de tensión con Trump

Las misiones de inteligencia militar de United States cerca de Cuba aumentaron drásticamente en los últimos meses, según un análisis de CNN basado en datos públicos de rastreo aéreo.

Desde el 4 de febrero, la Marina y la Fuerza Aérea estadounidense realizaron al menos 25 vuelos de vigilancia y reconocimiento alrededor de la isla, concentrados principalmente cerca de La Habana y Santiago de Cuba .

Algunas aeronaves operaron a menos de 40 millas de la costa cubana.

RC-135V Rivet Joint

MQ-4C Triton

El P-8A Poseidon está diseñado para vigilancia marítima, guerra antisubmarina y recopilación de inteligencia, mientras que el RC-135V se especializa en interceptación de señales electrónicas y comunicaciones.

Embed - URGENTE: Avión espía Boeing Poseidon rodea Cuba en medio de aumento de tensiones con Washington

Los vuelos coinciden con el endurecimiento de Trump

El aumento de las operaciones coincide con el endurecimiento del discurso del presidente Donald Trump contra el régimen cubano.

En las últimas semanas, Trump:

Amplió sanciones económicas contra Cuba

Ordenó nuevas restricciones energéticas

Calificó a Cuba como amenaza para la seguridad nacional

Sugirió posibles acciones más contundentes contra La Habana

El mandatario incluso compartió mensajes sobre una futura “Habana libre” antes de abandonar la presidencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UHN_Plus/status/2053490266447679680?s=20&partner=&hide_thread=false | Un análisis de CNN detectó un fuerte aumento de vuelos militares de inteligencia de Estados Unidos cerca de Cuba desde febrero, en paralelo al endurecimiento de Donald Trump contra el régimen comunista de La Habana. Aviones espía, drones de reconocimiento y aeronaves de… pic.twitter.com/vU5RrMA9QR — UHN Plus (@UHN_Plus) May 10, 2026

Patrón similar al usado antes de operaciones militares

CNN destacó que patrones similares de vuelos de inteligencia ocurrieron antes de operaciones estadounidenses en:

Venezuela

Iran

En ambos casos, el incremento de vuelos coincidió con una escalada verbal y posterior despliegue militar.

Los mismos aviones detectados cerca de Cuba fueron utilizados previamente en operaciones de vigilancia relacionadas con conflictos en Medio Oriente y Ucrania.

¿Mensaje directo para La Habana?

Los vuelos fueron detectados mediante plataformas públicas como FlightRadar24 y ADS-B Exchange.

Expertos señalan que:

Las aeronaves podrían ocultar su ubicación

EEUU permite deliberadamente que sean visibles

La presencia pública podría funcionar como mensaje disuasivo

El Pentágono no respondió preguntas de CNN sobre el objetivo de las misiones.

Cuba responde con retórica de resistencia

El régimen cubano ha rechazado las acusaciones de Washington y sostiene que no representa una amenaza para EEUU.

Funcionarios cubanos también afirmaron que:

Resistirían militarmente cualquier ataque.

El aumento de los vuelos ocurre mientras la isla atraviesa:

Crisis económica severa

Escasez de combustible

Apagones prolongados

Mayor presión diplomática y financiera

Máxima tensión en el Caribe

Analistas consideran que la presencia creciente de aviones espía estadounidenses cerca de Cuba representa uno de los mayores incrementos de vigilancia militar en décadas alrededor de la isla.

El escenario coincide con el deterioro acelerado de las relaciones entre Washington y La Habana en 2026.