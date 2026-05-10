EEUU intensifica vuelos espía frente a Cuba en medio de la escalada de tensión con Trump

Washington incrementa vigilancia militar alrededor de Cuba
Las misiones de inteligencia militar de United States cerca de Cuba aumentaron drásticamente en los últimos meses, según un análisis de CNN basado en datos públicos de rastreo aéreo.
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Aviones espía y drones militares de EEUU multiplican vuelos cerca de Cuba mientras aumenta la presión sobre La Habana
Las misiones de inteligencia militar de United States cerca de Cuba aumentaron drásticamente en los últimos meses, según un análisis de CNN basado en datos públicos de rastreo aéreo.
Desde el 4 de febrero, la Marina y la Fuerza Aérea estadounidense realizaron al menos 25 vuelos de vigilancia y reconocimiento alrededor de la isla, concentrados principalmente cerca de La Habana y Santiago de Cuba.
Algunas aeronaves operaron a menos de 40 millas de la costa cubana.
Entre las aeronaves utilizadas figuran:
Boeing P-8A Poseidon
RC-135V Rivet Joint
MQ-4C Triton
El P-8A Poseidon está diseñado para vigilancia marítima, guerra antisubmarina y recopilación de inteligencia, mientras que el RC-135V se especializa en interceptación de señales electrónicas y comunicaciones.
El aumento de las operaciones coincide con el endurecimiento del discurso del presidente Donald Trump contra el régimen cubano.
En las últimas semanas, Trump:
Amplió sanciones económicas contra Cuba
Ordenó nuevas restricciones energéticas
Calificó a Cuba como amenaza para la seguridad nacional
Sugirió posibles acciones más contundentes contra La Habana
El mandatario incluso compartió mensajes sobre una futura “Habana libre” antes de abandonar la presidencia.
CNN destacó que patrones similares de vuelos de inteligencia ocurrieron antes de operaciones estadounidenses en:
Venezuela
Iran
En ambos casos, el incremento de vuelos coincidió con una escalada verbal y posterior despliegue militar.
Los mismos aviones detectados cerca de Cuba fueron utilizados previamente en operaciones de vigilancia relacionadas con conflictos en Medio Oriente y Ucrania.
Los vuelos fueron detectados mediante plataformas públicas como FlightRadar24 y ADS-B Exchange.
Expertos señalan que:
Las aeronaves podrían ocultar su ubicación
EEUU permite deliberadamente que sean visibles
La presencia pública podría funcionar como mensaje disuasivo
El Pentágono no respondió preguntas de CNN sobre el objetivo de las misiones.
El régimen cubano ha rechazado las acusaciones de Washington y sostiene que no representa una amenaza para EEUU.
Funcionarios cubanos también afirmaron que:
Resistirían militarmente cualquier ataque.
El aumento de los vuelos ocurre mientras la isla atraviesa:
Crisis económica severa
Escasez de combustible
Apagones prolongados
Mayor presión diplomática y financiera
Analistas consideran que la presencia creciente de aviones espía estadounidenses cerca de Cuba representa uno de los mayores incrementos de vigilancia militar en décadas alrededor de la isla.
El escenario coincide con el deterioro acelerado de las relaciones entre Washington y La Habana en 2026.
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