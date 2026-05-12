Trump afirma que Cuba "pide ayuda" y abre la puerta a negociar antes de viajar a China

El presidente de United States , Donald Trump , volvió a colocar a Cuba en el centro de la agenda internacional al publicar un mensaje contundente en Truth Social horas antes de viajar a China .

“Cuba pide ayuda, ¡y vamos a hablar!”, escribió el mandatario.

Trump también calificó a la isla como:

Las declaraciones se producen en medio de una de las mayores campañas de presión económica de Washington contra el régimen cubano en décadas.

Desde el inicio de su segundo mandato, la administración Trump ha impulsado:

Más de 240 sanciones contra Cuba

Restricciones energéticas y financieras

Presión sobre empresas extranjeras

Medidas contra el conglomerado militar GAESA

Trump viaja a Pekín en un momento clave

El mensaje fue publicado pocas horas antes del viaje oficial del mandatario a China, donde sostendrá reuniones con el presidente Xi Jinping.

El contexto es especialmente sensible porque Pekín ha pedido recientemente a Washington:

Levantar sanciones contra Cuba

Reducir la presión económica sobre la isla

Favorecer el diálogo diplomático

Analistas consideran que las declaraciones de Trump también funcionan como un mensaje dirigido a China y a la comunidad internacional.

Washington combina presión y negociación

Aunque Trump mantiene un discurso duro contra La Habana, también ha dejado abierta la puerta para conversaciones con el régimen cubano.

En meses recientes:

Confirmó contactos “al más alto nivel” con Cuba

Habló públicamente sobre posibles acuerdos

Condicionó avances a reformas políticas internas

La Casa Blanca ha reiterado que cualquier negociación dependerá de cambios políticos y económicos en la isla.

La crisis cubana se agrava

La presión estadounidense coincide con el deterioro acelerado de la situación económica cubana.

Actualmente la isla enfrenta:

Apagones de hasta 25 horas

Escasez de combustible

Colapso energético

Inflación y falta de alimentos

Caída del turismo y las inversiones

Según estimaciones internacionales, Cuba podría registrar en 2026 una de las peores contracciones económicas de América Latina.

Marco Rubio aumenta las sanciones

El secretario de Estado Marco Rubio anunció recientemente nuevas sanciones contra GAESA y funcionarios vinculados al régimen cubano.

Rubio describió al conglomerado militar como:

“Una estructura que se apropia de todo lo que genera dinero en Cuba”.

Washington ha dejado claro que continuará endureciendo las medidas mientras el régimen no implemente reformas.

La Habana rechaza cualquier rendición

Las autoridades cubanas han respondido con un discurso de resistencia frente a las presiones estadounidenses.

El embajador cubano ante la ONU declaró recientemente que:

“La palabra rendición no existe en el diccionario cubano”.

Mientras tanto, las tensiones diplomáticas y geopolíticas continúan aumentando entre ambos países