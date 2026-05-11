Trump se impacienta con Cuba. El Pentágono reactiva planes militares

Trump aumenta la presión sobre Cuba y exige explicaciones
El presidente de United States, Donald Trump, se ha mostrado cada vez más frustrado por la capacidad del régimen cubano para mantenerse en el poder pese a meses de presión económica y política impulsada desde Washington.
Según un reporte de NBC News, Trump ha estado presionando directamente a sus asesores para conocer por qué las medidas aplicadas por su administración todavía no han provocado el colapso del gobierno de Cuba.
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La Casa Blanca esperaba resultados más rápidos
De acuerdo con fuentes citadas por NBC:
Trump considera insuficiente el ritmo actual de presión
Funcionarios creen que el régimen aún podría caer este año
El presidente quiere resultados “más rápidos”
La frustración ha crecido en reuniones internas
La administración estadounidense ha aplicado desde enero de 2026 una de las campañas de sanciones más fuertes contra La Habana en décadas.
El Pentágono actualiza planes militares
El reporte también asegura que, debido a la creciente impaciencia del mandatario, el Pentagon comenzó a revisar y actualizar planes de contingencia relacionados con Cuba.
Fuentes estadounidenses señalaron que:
Los preparativos serían preventivos.
Hasta el momento, no existe confirmación oficial de una intervención militar inminente.
Más de 240 sanciones contra el régimen cubano
La presión de Washington incluye:
Sanciones contra GAESA
Restricciones financieras y energéticas
Intercepción de tanqueros petroleros
Presión sobre empresas extranjeras vinculadas al régimen
El secretario de Estado Marco Rubio ha liderado gran parte de las medidas económicas recientes.
Crisis económica y apagones agravan la situación en Cuba
La isla atraviesa una profunda crisis marcada por:
Escasez de combustible
Apagones prolongados
Inflación acelerada
Colapso turístico y energético
Migración masiva
Funcionarios estadounidenses consideran que el deterioro económico podría seguir debilitando al régimen durante los próximos meses.
Trump mantiene el tono duro contra La Habana
En semanas recientes, Trump ha realizado declaraciones cada vez más agresivas sobre Cuba.
Entre ellas:
“Cuba es la próxima”.
“Tengo la obligación de hacer algo por Cuba”.
También insinuó posibles movimientos militares en el Caribe y nuevas medidas económicas.
Washington mantiene “todas las opciones” sobre la mesa
Aunque funcionarios estadounidenses han descartado públicamente una acción militar inmediata, la administración mantiene una postura de máxima presión.
NBC señala que dentro del gobierno existen discusiones activas sobre:
Nuevas sanciones
Presión diplomática
Estrategias económicas
Escenarios de contingencia militar
La situación marca uno de los momentos de mayor tensión entre Washington y La Habana en los últimos años.