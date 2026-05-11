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Trump se impacienta con Cuba. El Pentágono reactiva planes militares

NBC reveló que Trump presiona a sus asesores ante la resistencia del régimen cubano pese a meses de sanciones

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Trump Cuba

Trump aumenta la presión sobre Cuba y exige explicaciones

El presidente de United States, Donald Trump, se ha mostrado cada vez más frustrado por la capacidad del régimen cubano para mantenerse en el poder pese a meses de presión económica y política impulsada desde Washington.

Según un reporte de NBC News, Trump ha estado presionando directamente a sus asesores para conocer por qué las medidas aplicadas por su administración todavía no han provocado el colapso del gobierno de Cuba.

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La Casa Blanca esperaba resultados más rápidos

De acuerdo con fuentes citadas por NBC:

Trump considera insuficiente el ritmo actual de presión

Funcionarios creen que el régimen aún podría caer este año

El presidente quiere resultados “más rápidos”

La frustración ha crecido en reuniones internas

La administración estadounidense ha aplicado desde enero de 2026 una de las campañas de sanciones más fuertes contra La Habana en décadas.

El Pentágono actualiza planes militares

El reporte también asegura que, debido a la creciente impaciencia del mandatario, el Pentagon comenzó a revisar y actualizar planes de contingencia relacionados con Cuba.

Fuentes estadounidenses señalaron que:

Los preparativos serían preventivos.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial de una intervención militar inminente.

Más de 240 sanciones contra el régimen cubano

La presión de Washington incluye:

Sanciones contra GAESA

Restricciones financieras y energéticas

Intercepción de tanqueros petroleros

Presión sobre empresas extranjeras vinculadas al régimen

El secretario de Estado Marco Rubio ha liderado gran parte de las medidas económicas recientes.

Crisis económica y apagones agravan la situación en Cuba

La isla atraviesa una profunda crisis marcada por:

Escasez de combustible

Apagones prolongados

Inflación acelerada

Colapso turístico y energético

Migración masiva

Funcionarios estadounidenses consideran que el deterioro económico podría seguir debilitando al régimen durante los próximos meses.

Trump mantiene el tono duro contra La Habana

En semanas recientes, Trump ha realizado declaraciones cada vez más agresivas sobre Cuba.

Entre ellas:

“Cuba es la próxima”.

“Tengo la obligación de hacer algo por Cuba”.

También insinuó posibles movimientos militares en el Caribe y nuevas medidas económicas.

Washington mantiene “todas las opciones” sobre la mesa

Aunque funcionarios estadounidenses han descartado públicamente una acción militar inmediata, la administración mantiene una postura de máxima presión.

NBC señala que dentro del gobierno existen discusiones activas sobre:

Nuevas sanciones

Presión diplomática

Estrategias económicas

Escenarios de contingencia militar

La situación marca uno de los momentos de mayor tensión entre Washington y La Habana en los últimos años.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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