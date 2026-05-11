AXIOS: Intervención MILITAR inminente de EEUU en CUBA

Washington endurece el tono y crece la tensión con La Habana

El medio estadounidense Axios publicó este lunes un análisis que advierte sobre el aumento de las tensiones entre United States y Cuba , en medio de la escalada de sanciones, vuelos militares y declaraciones cada vez más agresivas de la administración de Donald Trump .

El reporte sostiene que la retórica reciente de Trump y del secretario de Estado Marco Rubio ya está generando preocupación sobre una posible confrontación de gran escala con el régimen cubano.

In response, the Pentagon began updating plans for a possible military action against Cuba in the event he orders one, according to two U.S. officials and a former official. The military revises operation plans on a rolling basis to be prepared for various scenarios.

Axios citó recientes análisis divulgados por CNN que documentan un incremento significativo de vuelos militares estadounidenses alrededor de la isla.

Embed - ALARMA: EEUU intensifica vuelos espía frente a Cuba en medio de la escalada de tensión

Desde febrero, Washington habría realizado al menos 25 operaciones de vigilancia utilizando:

Boeing P-8A Poseidon

RC-135V Rivet Joint

MQ-4C Triton

Algunas aeronaves se aproximaron a menos de 64 kilómetros de la costa cubana.

La Casa Blanca endurece el discurso

Axios también citó a un funcionario estadounidense que describió a Cuba como:

“Una nación en decadencia”.

El funcionario agregó:

“En poco tiempo caerá, y estaremos allí para ayudarlos”.

Las declaraciones llegan tras meses de nuevas sanciones económicas y presión diplomática contra La Habana.

Trump alimenta especulaciones sobre operaciones militares

En los últimos días, Trump ha realizado declaraciones que aumentaron las especulaciones internacionales.

El mandatario insinuó recientemente que:

Un portaaviones estadounidense podría posicionarse frente a Cuba

La isla podría rendirse bajo presión militar

Washington mantiene “todas las opciones” abiertas

Aunque posteriormente aseguró al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva que no planea invadir Cuba.

El Pentágono actualiza planes de contingencia

Según reportes citados por Axios y NBC, el Pentagon habría comenzado a revisar planes relacionados con una posible contingencia militar contra Cuba.

Fuentes estadounidenses aclararon que:

No existen señales definitivas de un ataque inminente

Las revisiones forman parte de protocolos preventivos

Washington continúa priorizando la presión económica

Las sanciones contra GAESA elevan la presión

La tensión se intensificó tras las nuevas sanciones estadounidenses contra:

GAESA

Empresas energéticas y mineras

Funcionarios vinculados al régimen

Marco Rubio calificó recientemente a GAESA como:

“El corazón del sistema comunista cleptócrata de Cuba”.

Expertos hablan de “expectativa y ansiedad”

El analista Sebastián Arcos, del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de Florida, afirmó a Axios que el ambiente actual está marcado por:

“Expectativa y ansiedad”.

Según explicó, aunque considera improbable una invasión terrestre, sí ve posible:

Operaciones militares limitadas

Acciones a distancia

Presión estratégica similar a otros escenarios recientes

La tensión más alta desde la Crisis de los Misiles

El análisis de Axios sostiene que el actual clima político y militar representa uno de los momentos más delicados entre Washington y La Habana desde la Crisis de los Misiles de 1962.

Mientras EEUU incrementa sanciones y operaciones de vigilancia, el régimen cubano mantiene una narrativa de resistencia y denuncia amenazas externas.