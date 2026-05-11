AXIOS: Intervención MILITAR inminente de EEUU en CUBA

Axios alerta sobre creciente temor a una acción militar de EEUU contra Cuba
Washington endurece el tono y crece la tensión con La Habana
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Axios advierte que la presión de Trump y Rubio sobre Cuba dispara temores de una posible acción militar contra la isla.
Washington endurece el tono y crece la tensión con La Habana
El medio estadounidense Axios publicó este lunes un análisis que advierte sobre el aumento de las tensiones entre United States y Cuba, en medio de la escalada de sanciones, vuelos militares y declaraciones cada vez más agresivas de la administración de Donald Trump.
El reporte sostiene que la retórica reciente de Trump y del secretario de Estado Marco Rubio ya está generando preocupación sobre una posible confrontación de gran escala con el régimen cubano.
Axios citó recientes análisis divulgados por CNN que documentan un incremento significativo de vuelos militares estadounidenses alrededor de la isla.
Desde febrero, Washington habría realizado al menos 25 operaciones de vigilancia utilizando:
Boeing P-8A Poseidon
RC-135V Rivet Joint
MQ-4C Triton
Algunas aeronaves se aproximaron a menos de 64 kilómetros de la costa cubana.
Axios también citó a un funcionario estadounidense que describió a Cuba como:
“Una nación en decadencia”.
El funcionario agregó:
“En poco tiempo caerá, y estaremos allí para ayudarlos”.
Las declaraciones llegan tras meses de nuevas sanciones económicas y presión diplomática contra La Habana.
En los últimos días, Trump ha realizado declaraciones que aumentaron las especulaciones internacionales.
El mandatario insinuó recientemente que:
Un portaaviones estadounidense podría posicionarse frente a Cuba
La isla podría rendirse bajo presión militar
Washington mantiene “todas las opciones” abiertas
Aunque posteriormente aseguró al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva que no planea invadir Cuba.
Según reportes citados por Axios y NBC, el Pentagon habría comenzado a revisar planes relacionados con una posible contingencia militar contra Cuba.
Fuentes estadounidenses aclararon que:
No existen señales definitivas de un ataque inminente
Las revisiones forman parte de protocolos preventivos
Washington continúa priorizando la presión económica
La tensión se intensificó tras las nuevas sanciones estadounidenses contra:
GAESA
Empresas energéticas y mineras
Funcionarios vinculados al régimen
Marco Rubio calificó recientemente a GAESA como:
“El corazón del sistema comunista cleptócrata de Cuba”.
El analista Sebastián Arcos, del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de Florida, afirmó a Axios que el ambiente actual está marcado por:
“Expectativa y ansiedad”.
Según explicó, aunque considera improbable una invasión terrestre, sí ve posible:
Operaciones militares limitadas
Acciones a distancia
Presión estratégica similar a otros escenarios recientes
El análisis de Axios sostiene que el actual clima político y militar representa uno de los momentos más delicados entre Washington y La Habana desde la Crisis de los Misiles de 1962.
Mientras EEUU incrementa sanciones y operaciones de vigilancia, el régimen cubano mantiene una narrativa de resistencia y denuncia amenazas externas.
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