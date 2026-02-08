Cuba advierte a aerolíneas que en 24 horas puede quedarse sin combustible para aviones

LA HABANA . — En un nuevo y grave punto crítico de la crisis energética , el Gobierno cubano informó a aerolíneas internacionales que en un plazo de 24 horas el país podría quedarse sin combustible para aviones , una situación que amenaza la continuidad de los vuelos comerciales hacia y desde la isla.

La advertencia fue comunicada a compañías que operan desde Estados Unidos , España, Panamá y México, que actualmente proporcionan la mayor parte de la conectividad aérea de Cuba.

Aunque por ahora ninguna aerolínea ha anunciado cancelaciones oficiales, analistas señalan que la falta crítica de combustible para aviación podría generar cancelaciones, rutas cambiadas y reducción de frecuencias en los próximos días .

Cuba conserva rutas regulares con ciudades clave como Miami, Tampa y Fort Lauderdale , así como enlaces con Madrid, Ciudad de Panamá y destinos en México , además de conexiones con Colombia, República Dominicana y Venezuela . Sin un suministro seguro de combustible, estas rutas podrían quedar en suspensión o funcionamiento irregular .

Este colapso de combustible para aviación no es un hecho aislado, sino parte de un deterioro energético estructural que también ha impactado el transporte urbano, los apagones y la producción local , agravado por el endurecimiento de las presiones energéticas de Estados Unidos.

El Gobierno atribuye la crisis a las recientes medidas del presidente Donald Trump , quien firmó una orden presidencial a finales de enero que amenaza con sanciones y aranceles a países que suministren petróleo a Cuba , señalando que La Habana representa un riesgo para la seguridad nacional estadounidense.

Adicionalmente, el corte definitivo de petróleo procedente de Nicolás Maduro y Venezuela desde principios de enero ha eliminado una fuente crítica de combustible que Cuba había utilizado durante años.

Plan de emergencia y colapso nacional

El Gobierno ha activado un plan de emergencia que incluye la suspensión de ventas de diésel, recortes en servicios públicos, reducción de horarios en hospitales y oficinas, y el cierre temporal de algunos hoteles, todos orientados a ahorrar combustible.

Esta situación ocurre en un contexto de inflación, escasez de alimentos, apagones prolongados y una emigración masiva que ha debilitado la capacidad productiva del país.

La falta inminente de combustible para aviación no solo pone en peligro el turismo y la entrada de divisas, sino que evidencia la fragilidad de un modelo económico y energético incapaz de sostener servicios básicos en pleno 2026