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GAESA

🚨 ULTIMÁTUM A CUBA: empresas tienen hasta junio para romper vínculos con GAESA

Washington dio plazo hasta el 5 de junio de 2026 para cerrar negocios con GAESA o enfrentar sanciones secundarias

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
sanciones cuba

La administración Trump endurece la presión contra el régimen cubano

El gobierno de United States anunció este jueves nuevas sanciones contra el conglomerado militar cubano GAESA y otorgó a empresas extranjeras e instituciones financieras plazo hasta el 5 de junio de 2026 para finalizar todas sus operaciones con el grupo.

La medida forma parte de la ofensiva impulsada por la administración de Donald Trump contra el aparato económico del régimen de Cuba.

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Marco Rubio lanza advertencia directa

El secretario de Estado Marco Rubio confirmó que las sanciones fueron impuestas bajo la Orden Ejecutiva 14404 firmada el pasado 1 de mayo.

Rubio aseguró que:

“La Administración Trump está tomando medidas decisivas para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos”.

Además, advirtió que podrían anunciarse nuevas sanciones “en los próximos días y semanas”.

Qué pasará después del 5 de junio

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) explicó que:

Empresas extranjeras podrán cerrar operaciones con GAESA hasta el 5 de junio

Después de esa fecha, cualquier vínculo comercial expondrá a sanciones secundarias

También podrían sancionarse movimientos de activos destinados a proteger bienes del conglomerado

Washington busca aislar financieramente al principal aparato económico controlado por las Fuerzas Armadas cubanas.

GAESA controla gran parte de la economía cubana

El Departamento de Estado describió a GAESA como:

“El núcleo del sistema comunista cleptocrático de Cuba”.

Según estimaciones oficiales estadounidenses, el conglomerado controla alrededor del 40% de la economía formal de la isla, incluyendo:

Turismo

Hoteles

Puertos

Comercio exterior

Finanzas

Remesas

Washington sostiene además que miles de millones de dólares habrían sido desviados hacia cuentas ocultas en el extranjero.

También sancionaron a directivos y empresas mineras

Las nuevas medidas alcanzan además a:

Ania Guillermina Lastres Morera

Moa Nickel S.A.

Lastres Morera fue identificada como presidenta ejecutiva del conglomerado militar y general de brigada de las FAR.

Sherritt abandona Cuba tras las sanciones

El impacto fue inmediato.

La minera canadiense Sherritt International anunció la suspensión de sus operaciones directas en Cuba y comenzó a retirar a su personal expatriado.

La salida representa un duro golpe para el sistema energético cubano porque la empresa aportaba entre el 10% y el 15% de la generación eléctrica independiente de la isla.

Más presión sobre una economía en crisis

Las nuevas medidas llegan mientras Cuba enfrenta:

Apagones de hasta 25 horas

Escasez severa de combustible

Colapso energético

Crisis económica y migratoria

Desde enero de 2026, Washington ha impuesto más de 240 sanciones contra el régimen cubano.

Además, Estados Unidos asegura haber reducido entre un 80% y un 90% las importaciones energéticas de la isla.

Washington mantiene abierta la puerta a cambios

Pese al endurecimiento de las sanciones, el Departamento de Estado afirmó que:

“El objetivo último de las sanciones no es castigar, sino propiciar un cambio positivo en el comportamiento”.

La presión sobre La Habana continúa aumentando en uno de los momentos más delicados para el régimen cubano en décadas recientes.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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