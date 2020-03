Convocan a "besada" frente a ICRT por censura de escena gay en la TV cubana

“Nos vemos mañana a la 1:00 p.m. frente al ICRT con banderas LGBTIQ+ y muchos besos. Nada de carteles o consignas que desvirtúen el sentido de la acción”, escribió en Facebook Yadiel Cepero, administrador del foro “Jornada por la no violencia, no discriminación y no estigmatización”.

Los activistas exigen a las autoridades del ICRT la renuncia del funcionario que ordenó censurar la escena, así como una disculpa pública y la retransmisión íntegra de la película.

“Lo que censuraron no fue un simple beso. Fue el beso entre un adolescente blanco gay y un adolescente negro, gay y judío”.

Cepero denunció que tras la convocatoria hecha ayer en redes sociales ha recibido presiones de la Seguridad del Estado para cancelar la besada frente al ICRT.

“No me llamen más que no voy a cancelar nada”, advirtió el joven.

La censura del beso entre dos jóvenes en la película ha sido catalogada como “un claro acto de intolerancia que, a estas alturas, sólo evidencia una incultura tan profunda como preocupante”.

Así lo aseguró el artista Maikel José Rodríguez Calviño en una amplia reflexión publicada en redes sociales.

“Nada nuevo, en verdad, pero no por ello menos preocupante, pues acusa lo lejos que estamos de poder disfrutar de una programación televisiva diversa e inclusiva en materia de identidades sexuales y de género”, escribió Rodríguez Calviño en cuenta en Facebook.

En las últimas horas, activistas han comenzado a reportarse detenciones llevadas a cabo por la Seguridad del Estado.

“Gente, a nuestro colega y activista Jancel Moreno lo ha detenido la Seguridad del Estado cuando intentaba llegar al Instituto Cubano de Radio y Televisión, y lo han llevado a un lugar bien lejos para impedir que llegue a la protesta. Esta captura de pantalla muestra el mensaje de Jancel. Solidaridad con nuestro amigo”, publicó Isbel Díaz Torres, uno de los activistas detenidos durante la marcha del pasado 11 de mayo en La Habana.