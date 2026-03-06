Cartel contra el régimen cubano aparece en pleno juego del Clásico Mundial de Béisbol en Puerto Rico

Compartir en:









Protesta contra el régimen cubano se cuela en transmisión del Clásico Mundial de Béisbol. Un cartel con el mensaje “Abajo la dictadura Díaz-Contados” fue exhibido durante el partido entre Cuba national baseball team y Panama national baseball team en el World Baseball Classic, disputado en San Juan, lo que rápidamente generó repercusión en redes sociales.

El mensaje apareció detrás del home plate, en una zona visible para las cámaras de televisión, durante el encuentro en el que la selección cubana terminó imponiéndose 3-1 sobre Panamá.

VAYA COJAN AHI EN 4k ABAJO DIAZ CANEL Mensaje dirigido al gobierno de Cuba El cartel hacía referencia directa al gobierno encabezado por Miguel Díaz-Canel, utilizando la frase “Díaz-Contados”, un término que algunos opositores emplean para sugerir que los días del régimen estarían “contados”.

En los últimos años, este tipo de protestas se ha vuelto más frecuente durante partidos internacionales del equipo cubano.

Muchos aficionados aprovechan la visibilidad global de eventos deportivos para mostrar mensajes políticos que puedan aparecer en las transmisiones televisivas que llegan tanto a Cuba como al resto del mundo.

Protestas en estadios generan tensiones En ocasiones anteriores, este tipo de acciones ha provocado enfrentamientos verbales entre aficionados críticos del régimen y simpatizantes del gobierno cubano presentes en los estadios.

Los mensajes buscan llamar la atención internacional sobre la situación política y económica en la isla, donde persisten problemas como escasez de alimentos, apagones prolongados y una crisis migratoria sin precedentes. El episodio volvió a poner en evidencia cómo los eventos deportivos internacionales se han convertido en un espacio donde sectores del exilio cubano expresan públicamente su rechazo al régimen