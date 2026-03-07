americateve

Alex Saab

EEUU negocia con Venezuela la posible extradición de Alex Saab, aliado clave del chavismo

Estados Unidos negocia con Venezuela la extradición de Alex Saab, empresario ligado a Nicolás Maduro, en medio del proceso judicial por corrupción y narcotráfico

Alex Saab en prisión durante la audiencia con el juez O. Sullivan (Tribunal Federal de Florida)

Washington busca llevar a Alex Saab ante la justicia en Estados Unidos

El gobierno de Estados Unidos mantiene conversaciones con la administración interina de Delcy Rodríguez en Venezuela para negociar la posible extradición del empresario Alex Saab, considerado durante años uno de los principales operadores financieros del chavismo.

Según un reporte del Miami Herald, que cita fuentes familiarizadas con las conversaciones, Saab podría ser extraditado próximamente a Estados Unidos tras intensas negociaciones entre Washington y Caracas.

Saab ha sido señalado por autoridades estadounidenses como presunto testaferro del exmandatario venezolano Nicolás Maduro, quien actualmente enfrenta cargos por narcotráfico en tribunales de Nueva York.

Un empresario clave en la red financiera del chavismo

Saab, nacido en Colombia y de origen libanés, ha sido durante años investigado por la justicia estadounidense por conspiración para lavar dinero y participar en esquemas de corrupción vinculados al gobierno venezolano.

El empresario fue arrestado en Cabo Verde en 2020 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, aunque el proceso judicial no llegó a completarse.

En diciembre de 2023 fue liberado como parte de un intercambio de prisioneros entre Caracas y Washington y regresó a Venezuela, donde fue nombrado ministro de Industrias por el gobierno de Maduro.

Nuevo escenario político en Venezuela

La posible extradición ocurre en medio de la profunda crisis política que atraviesa Venezuela tras la captura de Maduro durante la operación militar estadounidense del 3 de enero de 2026, que llevó al traslado del exmandatario a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

Tras esos acontecimientos, Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina del país y ha iniciado contactos con Washington para estabilizar la situación política y económica.

Estrategia regional contra el narcotráfico

La negociación sobre Saab forma parte de un esfuerzo más amplio de Estados Unidos para reforzar su estrategia contra el narcotráfico y la corrupción en América Latina.

El gobierno del presidente Donald Trump impulsa además una cumbre regional de seguridad denominada “Escudo de las Américas”, celebrada en Miami, con líderes latinoamericanos para coordinar acciones contra el crimen organizado y el tráfico de drogas.

La eventual extradición de Saab podría convertirse en uno de los casos judiciales más importantes vinculados a la red financiera del chavismo.

