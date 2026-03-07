Apagones masivos desatan protestas y cacerolazos en La Habana y Matanzas tras colapso del sistema eléctrico

Cacerolazos y protestas comenzaron a reportarse en la noche del viernes en diferentes zonas de Cuba , especialmente en La Habana y en el municipio de Jagüey Grande , en Matanzas , en medio de prolongados apagones que afectan gran parte del país.

Videos difundidos en redes sociales muestran a residentes golpeando cazuelas desde sus viviendas o en las calles mientras gritan consignas de protesta en medio de la oscuridad provocada por los cortes eléctricos.

En algunas grabaciones se escuchan expresiones como “libertad” y críticas directas al gobierno cubano.

El periodista Mario Pentón informó sobre una protesta en Jagüey Grande luego de varios días sin electricidad.

Según explicó en redes sociales, confirmó la veracidad de la manifestación mediante una videollamada con residentes del municipio matancero.

De manera paralela, usuarios en redes reportaron cacerolazos en varios barrios de La Habana , incluyendo la zona de Jesús María , en el municipio Habana Vieja, donde vecinos habrían salido a protestar durante el apagón.

Colapso del sistema eléctrico nacional

Las protestas ocurren pocos días después de la caída casi total del Sistema Eléctrico Nacional de Cuba, registrada esta semana.

Según reportes, la desconexión de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor planta generadora del país, provocó una reacción en cadena que desestabilizó la red eléctrica.

Aunque el servicio fue restablecido parcialmente, el sistema continúa operando con un déficit cercano o superior a los 2.000 megavatios, lo que obliga a aplicar apagones prolongados en casi todo el territorio.

En algunas provincias, los cortes eléctricos superan las 20 horas diarias y en determinadas localidades se han extendido por varios días.

Crisis energética y presión política

La crisis eléctrica responde a múltiples factores estructurales, entre ellos:

centrales termoeléctricas envejecidas

falta de mantenimiento en el sistema energético

escasez de combustible para generar electricidad

Además, las importaciones de petróleo hacia Cuba han disminuido significativamente en el último año.

En paralelo, el gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, ha incrementado la presión económica contra el régimen cubano.

El 29 de enero de 2026, Trump firmó una orden ejecutiva que declaró al gobierno cubano una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional, habilitando nuevas sanciones que afectan el suministro de petróleo hacia la isla.

Creciente malestar social

Las protestas por apagones, escasez y deterioro de las condiciones de vida se han repetido en distintos momentos durante los últimos años.

El aumento de los cortes eléctricos, sumado a la inflación y la escasez de alimentos, ha incrementado el malestar social dentro del país.

Hasta el momento, el gobierno encabezado por Miguel Díaz-Canel no ha ofrecido declaraciones públicas sobre los reportes de protestas registradas en la noche del viern