Colapsa el Sistema Eléctrico Nacional provocando apagón masivo en toda Cuba

Cuba volvió a quedar completamente a oscuras este miércoles tras un nuevo colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que dejó sin servicio a la población de todo el país desde las 9:14 de la mañana.

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) confirmó en un comunicado oficial que la causa fue la salida imprevista de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas, un hecho que ya ha provocado apagones masivos en ocasiones anteriores.

“Ya comenzó el proceso de restablecimiento”, aseguró el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) en una breve nota publicada en la red social X, aunque sin precisar el tiempo estimado para recuperar la normalidad en el servicio.

Screenshot 2025-09-10 at 11.04.07AM Este apagón ocurre apenas tres días después de que la zona oriental de la isla quedara completamente a oscuras por otra falla eléctrica. El propio gobierno había reconocido el lunes que la situación del SEN es “dura” y que la Guiteras deberá detenerse próximamente para recibir mantenimiento, lo que anticipa mayores afectaciones al suministro.

Durante una conferencia de prensa difundida por la periodista oficialista Ana Teresa Badía, los directivos del sector eléctrico, Lázaro Guerra Hernández (MINEM) y Alfredo López Valdés (UNE), reconocieron que las dificultades se deben al grave envejecimiento de las centrales térmicas, muchas de ellas con más de 40 años de operación sin haber recibido las reparaciones capitales necesarias.

“Cuando se inicia un proceso de mantenimiento, comienzan a aparecer problemas que no estaban previstos, y eso alarga aún más los plazos”, explicó López Valdés al medio estatal Canal Caribe.

Este es el segundo colapso total del SEN en lo que va de 2025. El primero ocurrió en marzo, cuando una avería en la subestación del Diezmero dejó también sin electricidad a todo el país. CUBA-CRISIS ENERGÉTICA Una persona usa una linterna para iluminarse en su porche durante un apagón en La Gallega, La Habana, Cuba, el domingo 1 de junio de 2025. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved