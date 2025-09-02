Aduana de Cuba frustra intento de contrabando de más de 4,400 tabacos en el aeropuerto de La Habana

Compartir en:









La Aduana de Cuba impidió la salida ilegal de más de 4,400 tabacos con anillas que pretendían ser exportados sin declarar a través del Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana.

El vicejefe primero de la Aduana General de la República, Wiliam Pérez González, informó en la red social X que el hallazgo se produjo durante un control rutinario, cuando agentes detectaron la mercancía oculta en el equipaje. No obstante, no precisó cuántas personas estuvieron implicadas en el hecho.

Tampoco se confirmó si los tabacos eran originales o falsificados. Sin embargo, las autoridades reconocen que incluso las imitaciones tienen alta demanda en el mercado internacional, lo que convierte este tipo de contrabando en un negocio lucrativo.

#AduanadeCuba detecta más de 4 400 unidades de tabacos sueltos con anillas a la salida del país intentando burlar el control y sin ser declarados por el aeropuerto de La Habana. El contrabando de este rublo reporta grandes ganancias procediéndose

a denunciar ante la PNR. pic.twitter.com/qLsNMQcPTk — Wiliam Pérez González (@vicejefeagr) September 2, 2025 Ante el intento de salida ilícita, la Aduana presentó una denuncia ante la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), mientras reiteró que mantiene estrictas medidas de control en las terminales aéreas para prevenir operaciones ilegales y proteger los recursos del país.

Este episodio se suma a un contexto de mayor vigilancia sobre la comercialización de productos cubanos en el exterior. En 2022, la aduana de Miami reportó un incremento de decomisos de tabacos y alcohol en equipajes de viajeros procedentes de la isla. Un año más tarde, Estados Unidos recordó que la entrada de estos artículos, producidos en Cuba, estaba prohibida y que serían confiscados de acuerdo con la normativa vigente.

La incautación de tabacos en La Habana ocurre además en medio de otros intentos de contrabando frustrados recientemente por las autoridades cubanas. Entre ellos, el ingreso de cocaína oculta en paquetes de toallas húmedas, en latas de atún y hasta en la estructura de una maleta, ejemplos de lo que describen como nuevas tácticas del narcotráfico para burlar los controles fronterizos.