americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Iryna Zarutska

Trump responsabiliza a los demócratas tras asesinato de joven ucraniana en Charlotte: "La sangre está en sus manos"

El presidente subrayó que el agresor ya había sido arrestado múltiples veces, por lo que no debería haber estado en libertad.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
TRUMP

El asesinato de Iryna Zarutska, una joven refugiada ucraniana de 25 años, ocurrido dentro de un tren en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, ha desatado una fuerte polémica política en Estados Unidos.

El agresor, identificado como Decarlos Brown, tenía un extenso historial criminal y había sido liberado en reiteradas ocasiones pese a sus antecedentes.

Según muestran las imágenes que se viralizaron en redes sociales, Zarutska se encontraba sentada en el vagón cuando fue atacada por la espalda con un cuchillo. Tras cometer el crimen, Brown caminó por el tren con el arma ensangrentada en la mano, en una escena que causó conmoción nacional.

Screenshot 2025-09-10 at 11.46.06AM

Críticas desde la Casa Blanca y acusaciones de Trump

La Casa Blanca emitió un comunicado en el que atribuyó lo sucedido a las políticas de los demócratas en varios estados, señalando que medidas como la eliminación de fianzas en efectivo y la reducción de fondos a la policía permiten que “delincuentes reincidentes vuelvan a las calles”.

“El responsable tenía un largo historial criminal, problemas de salud mental y había sido liberado en múltiples ocasiones por jueces demócratas. Esa decisión le permitió asesinar a una mujer inocente meses después de su último arresto”, subrayó el texto.

El presidente Donald Trump también reaccionó a través de Truth Social, donde responsabilizó directamente a las autoridades demócratas. “El asesino había sido arrestado 14 veces y liberado bajo fianza sin depósito en enero. ¿Qué hacía en las calles? Este crimen estaba anunciado. La sangre de esta mujer ahora está en las manos de los demócratas que se niegan a encarcelar a los criminales”, escribió.

Asimismo, criticó la supuesta falta de cobertura mediática del caso y llamó a los votantes a respaldar al republicano Michael Whatley en su carrera al Senado, afirmando que “solo los republicanos garantizarán la ley y el orden en Carolina del Norte y en el país”.

Iryna Zarutska

Señalamientos contra gobernadores demócratas

En su comunicado, la Casa Blanca también vinculó lo sucedido con decisiones de líderes demócratas locales como el exgobernador Roy Cooper y el actual mandatario estatal Josh Stein, a quienes acusó de impulsar políticas “laxas” frente al crimen.

Repercusiones políticas

El asesinato de Zarutska no solo ha generado indignación social, sino que también se ha convertido en un nuevo punto de enfrentamiento entre republicanos y demócratas en plena campaña electoral. Mientras familiares y comunidades locales lloran la pérdida de la joven refugiada, la tragedia ha reavivado el debate sobre la seguridad pública y las políticas de justicia penal en Estados Unidos.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La sede de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en Washington el 28 de marzo del 2017. (AP foto/J. Scott Applewhite)

Corte Suprema evaluará rápidamente si Trump tiene potestad para imponer aranceles generalizados

En este fotograma, el primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, se dirige a la prensa en Doha, Qatar, el martes 9 de septiembre de 2025 (AP Foto).

Trump intenta calmar a Qatar tras ataques israelíes pero evita criticar a Israel

ARCHIVO - La Guardia Nacional de California se posiciona en frente del Edificio Federal, en el centro de Los Ángeles, el 10 de junio de 2025. (AP Foto/Eric Thayer, Archivo)

Juez pausa solicitud de California para bloquear uso de Guardia Nacional por parte de Trump

Stephen Miran testifica durante una audiencia del Comité Bancario del Senado sobre su nominación para ser miembro de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, en el Capitolio, el jueves 4 de septiembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib)

Comité del Senado aprueba al nominado de Trump para la junta de la Reserva Federal

Destacados del día

Administración Trump intensifica ofensiva contra fraude con la Ley de Ajuste Cubano

Administración Trump intensifica ofensiva contra fraude con la Ley de Ajuste Cubano

Manuel Marrero asegura que se trabaja intensamente para restablecer el servicio tras apagón masivo en Cuba

Manuel Marrero asegura que se "trabaja intensamente" para restablecer el servicio tras apagón masivo en Cuba

VIDEO: El activista conservador Charlie Kirk baleado durante un evento en Utah

VIDEO: El activista conservador Charlie Kirk baleado durante un evento en Utah

Trump responsabiliza a los demócratas tras asesinato de joven ucraniana en Charlotte: La sangre está en sus manos

Trump responsabiliza a los demócratas tras asesinato de joven ucraniana en Charlotte: "La sangre está en sus manos"

Colapsa el Sistema Eléctrico Nacional provocando apagón masivo en toda Cuba

Colapsa el Sistema Eléctrico Nacional provocando apagón masivo en toda Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter