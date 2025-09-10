Trump responsabiliza a los demócratas tras asesinato de joven ucraniana en Charlotte: "La sangre está en sus manos"

El asesinato de Iryna Zarutska , una joven refugiada ucraniana de 25 años, ocurrido dentro de un tren en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte , ha desatado una fuerte polémica política en Estados Unidos .

El agresor, identificado como Decarlos Brown , tenía un extenso historial criminal y había sido liberado en reiteradas ocasiones pese a sus antecedentes.

Según muestran las imágenes que se viralizaron en redes sociales, Zarutska se encontraba sentada en el vagón cuando fue atacada por la espalda con un cuchillo. Tras cometer el crimen, Brown caminó por el tren con el arma ensangrentada en la mano, en una escena que causó conmoción nacional.

La Casa Blanca emitió un comunicado en el que atribuyó lo sucedido a las políticas de los demócratas en varios estados, señalando que medidas como la eliminación de fianzas en efectivo y la reducción de fondos a la policía permiten que “delincuentes reincidentes vuelvan a las calles”.

“El responsable tenía un largo historial criminal, problemas de salud mental y había sido liberado en múltiples ocasiones por jueces demócratas. Esa decisión le permitió asesinar a una mujer inocente meses después de su último arresto”, subrayó el texto.

El presidente Donald Trump también reaccionó a través de Truth Social , donde responsabilizó directamente a las autoridades demócratas. “El asesino había sido arrestado 14 veces y liberado bajo fianza sin depósito en enero. ¿Qué hacía en las calles? Este crimen estaba anunciado. La sangre de esta mujer ahora está en las manos de los demócratas que se niegan a encarcelar a los criminales”, escribió.

Asimismo, criticó la supuesta falta de cobertura mediática del caso y llamó a los votantes a respaldar al republicano Michael Whatley en su carrera al Senado, afirmando que “solo los republicanos garantizarán la ley y el orden en Carolina del Norte y en el país”.

Iryna Zarutska

Señalamientos contra gobernadores demócratas

En su comunicado, la Casa Blanca también vinculó lo sucedido con decisiones de líderes demócratas locales como el exgobernador Roy Cooper y el actual mandatario estatal Josh Stein, a quienes acusó de impulsar políticas “laxas” frente al crimen.

Repercusiones políticas

El asesinato de Zarutska no solo ha generado indignación social, sino que también se ha convertido en un nuevo punto de enfrentamiento entre republicanos y demócratas en plena campaña electoral. Mientras familiares y comunidades locales lloran la pérdida de la joven refugiada, la tragedia ha reavivado el debate sobre la seguridad pública y las políticas de justicia penal en Estados Unidos.