Cuba

Incendio en subestación eléctrica de Güira de Melena deja a miles sin luz y revive reclamos de cambio en Cuba

Activistas y residentes atribuyen el siniestro a años de negligencia y falta de mantenimiento, mientras el descontento popular por las fallas eléctricas sigue en aumento

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Un incendio en una subestación eléctrica de Güira de Melena, en la provincia de Artemisa, dejó sin electricidad a miles de personas en la noche del sábado, profundizando el malestar ciudadano por la crisis energética que afecta al país desde hace años.

El siniestro, según residentes y activistas, es consecuencia directa de la negligencia oficial y la falta de mantenimiento de una infraestructura obsoleta, incapaz de responder a las necesidades de la población.

“Años de abandono”

Henry Betancourt, conocido en redes sociales como Fugitivo King, denunció que la explosión fue “el resultado de años de abandono y descuido”.

“La subestación estaba a la intemperie, sin protección ni mantenimiento. Hoy, como consecuencia, la mitad del pueblo está sin electricidad”, señaló.

Los testimonios recogidos en la zona coinciden en que el transformador afectado ya presentaba señales de deterioro.

“Ese transformador llevaba más de 15 días soltando aceite y echando chispas. Algunos dicen que fue sabotaje, pero yo pienso que fue negligencia total de las autoridades”, declaró Yuleidis López, vecina del lugar.

Descontento creciente

La falta de electricidad ha estado en el centro de las protestas más significativas ocurridas en Cuba desde 2022, como las registradas en Nuevitas, Camagüey y en barrios de Centro Habana.

Para Marta Domínguez, madre del preso político Jorge Bello, el problema no es solo técnico, sino político y social.

“La gente sufre sin luz para conservar alimentos, cocinar o simplemente soportar el calor. Los niños lloran, los ancianos y enfermos no tienen cómo enfrentar tantas horas sin corriente. Mientras tanto, los dirigentes son los únicos que viven bien”, denunció.

Domínguez añadió que en ocasiones los apagones duran más de 15 días porque “no hay piezas para sustituir transformadores”, lo que paraliza incluso servicios básicos como el bombeo de agua.

Sistema al borde del colapso

El régimen intenta contener la crisis con apagones programados, pero la infraestructura eléctrica envejecida y las termoeléctricas en ruinas evidencian un sistema en colapso.

La reciente avería del bloque 5 de la Central Termoeléctrica Antonio Maceo (Renté), en Santiago de Cuba, tras casi un año en mantenimiento, confirmó la fragilidad del sistema. A ello se suma la escasez crónica de combustible por la falta de divisas y financiamiento internacional.

“La solución está en manos del pueblo”

Residentes como López reconocen que las autoridades locales se han apresurado a reparar la subestación debido al impacto del apagón en miles de hogares. Sin embargo, para muchos, el problema de fondo sigue siendo el mismo.

“Este es solo el inicio de lo que puede pasar en un país en decadencia, viviendo entre escombros. La solución no la tienen ellos, está en manos del pueblo”, sentenció Fugitivo King.

