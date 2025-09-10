americateve

Utah

VIDEO: El activista conservador Charlie Kirk baleado durante un evento en Utah

Charlie Kirk, activista conservador y aliado del presidente Donald Trump, recibió un disparo en un evento en el campus de la Universidad del Valle de Utah, según reportes de medios locales

Por Redacción América Noticias Miami
Charlie Kirk

Charlie Kirk, conocido activista conservador y fundador de la organización Turning Point USA, fue baleado este miércoles en el campus de la Universidad del Valle de Utah, según informaron medios locales.

Hasta el momento, se desconoce la gravedad de sus lesiones. Su portavoz confirmó el incidente a través de un breve comunicado en el que señaló: “Charlie Kirk ha sido tiroteado en la Universidad de Utah Valley. Su estado aún es desconocido”.

El activista conservador Charlie Kirk baleado durante un evento en Utah

Kirk tenía programada su participación en esa institución como parte de la gira American Comeback Tour, que incluye varias paradas en distintos estados. Entre ellas, destaca una próxima presentación en la Universidad Estatal de Utah a finales de este mes.

Las apariciones de Kirk en universidades han generado controversia y protestas por parte de grupos estudiantiles que rechazan sus posturas políticas.

Las autoridades locales no han ofrecido por el momento más detalles sobre el autor del ataque ni sobre el estado de salud del activista.

