Expareja de Mario Pontolillo rompe el silencio tras atropello masivo en Cuba

El caso del ciudadano italiano Mario Pontolillo , acusado de provocar un atropello masivo en Cuba , continúa generando controversias y gran interés público, mientras nuevos testimonios salen a la luz.

Pontolillo, quien residió durante años en Cienfuegos y mantenía negocios tanto en esa ciudad como en La Habana , ha sido descrito por vecinos y conocidos como un hombre con problemas de alcohol y episodios de conducta violenta. Sin embargo, su vida personal está siendo revisada con mayor detalle a raíz del proceso judicial en su contra.

En entrevista concedida al periodista Mario Pentón , la madre de la hija menor de Pontolillo rechazó algunas de las versiones difundidas en redes sociales y medios locales.

La joven cienfueguera aseguró que, durante el tiempo que estuvo casada con el ciudadano italiano, nunca fue víctima de violencia física , pese a los rumores que apuntaban lo contrario. También afirmó que desconoce si él consumía drogas y subrayó que, tras la separación, no mantiene ninguna relación ni contacto con su expareja.

“Mi única prioridad es el bienestar de mi hija. No tengo interés en involucrarme en el proceso judicial más allá de lo estrictamente necesario”, señaló.

La Fiscalía cubana sostiene que el atropellamiento fue intencional , un elemento clave en el caso que enfrenta Pontolillo. No obstante, hasta el momento, la defensa del acusado no ha emitido declaraciones públicas sobre su estrategia legal ni sobre la situación del ciudadano extranjero.

Por otro lado, las autoridades cubanas no han brindado detalles oficiales sobre el estado de las víctimas ni han informado la fecha exacta en que se celebrará el juicio.

Repercusiones sociales

El caso mantiene en vilo a la opinión pública por la gravedad del atropello masivo y la polémica figura del acusado, cuya vida privada se ha convertido en tema de debate en medio del proceso.

Mientras tanto, familiares de las víctimas y la sociedad cubana esperan con atención el avance del juicio, que se perfila como uno de los procesos judiciales más seguidos en los últimos años en la isla.