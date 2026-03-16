Colapsa el sistema eléctrico de Cuba: apagón total tras desconexión del Sistema Electroenergético Nacional

Cuba sufrió este lunes un apagón generalizado tras la desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) , según confirmó la Unión Eléctrica ( UNE ), que informó sobre el colapso del sistema y la activación de protocolos de emergencia para intentar restablecer el servicio.

“Ocurrió una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional . Comienzan a implementarse los protocolos para el restablecimiento. Continuaremos informando”, señaló la entidad estatal en una publicación difundida en redes sociales.

El Ministerio de Energía y Minas también confirmó el incidente y anunció que se investigan las causas del apagón , aunque hasta el momento no se han ofrecido detalles sobre el origen de la falla que provocó la caída completa del sistema eléctrico.

La desconexión total del SEN se produjo tras una jornada marcada por fuertes interrupciones del servicio eléctrico en todo el país .

De acuerdo con el parte oficial de la UNE correspondiente al 16 de marzo , el sistema ya había sufrido afectaciones durante las 24 horas del día anterior debido al déficit de generación .

La máxima afectación reportada fue de 1.891 megavatios a las 7:20 p.m. , cifra que superó las previsiones debido a una demanda mayor a la estimada.

Antes del apagón total, el sistema ya operaba en condiciones críticas.

A las 6:00 de la mañana, la UNE reportaba una disponibilidad de apenas 1.140 megavatios frente a una demanda de 2.347, lo que implicaba 1.220 megavatios afectados en ese momento.

Averías en termoeléctricas y falta de combustible

El reporte oficial detalló además múltiples averías en centrales termoeléctricas clave, que han agravado la crisis energética de la isla.

Entre las unidades fuera de servicio se encuentran:

Unidad 5 de la CTE Mariel

Unidades 2 y 3 de la CTE Santa Cruz

Unidad 2 de la CTE Felton

Unidades 3 y 6 de la CTE Antonio Maceo

A estas fallas se sumaban trabajos de mantenimiento en otras plantas, incluyendo:

Unidad 6 de CTE Mariel

Unidad 5 de CTE Nuevitas

Unidad 4 de CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos

Además, el sistema tenía 492 megavatios fuera de servicio debido a limitaciones en la generación térmica, lo que reducía aún más la capacidad energética del país.

Ni la energía solar logró evitar el colapso

El reporte de la UNE también mencionó el aporte de 52 parques solares fotovoltaicos recientemente instalados en el país.

Según los datos oficiales, estas instalaciones generaron 4.262 megavatios hora, con una potencia máxima de 732 megavatios durante el horario diurno.

Sin embargo, ese aporte no fue suficiente para compensar el déficit estructural del sistema eléctrico, lo que terminó desencadenando la desconexión total del SEN y un apagón generalizado en toda la isla.

Crisis energética cada vez más profunda

La caída total del sistema eléctrico ocurre en medio de una de las peores crisis energéticas que ha enfrentado Cuba en décadas.

El deterioro de las termoeléctricas, muchas de ellas con más de 40 años de explotación, la escasez de combustible y las constantes averías han provocado apagones diarios en gran parte del país.

En algunas regiones, los cortes eléctricos superan las 20 horas diarias, afectando gravemente la vida cotidiana, los servicios de salud y la actividad económica.

Con el colapso del SEN, la isla pasó de un escenario de severo déficit energético a un apagón nacional total, evidenciando la fragilidad del sistema eléctrico cubano.