Cubanos responden a Greta Thunberg tras culpar a Trump por crisis en Cuba: "Vente y vive en dictadura"

La activista climática sueca Greta Thunberg se convirtió en blanco de fuertes críticas por parte de cubanos dentro y fuera de la isla luego de publicar un video en el que acusa al presidente estadounidense Donald Trump de agravar la crisis en Cuba y denuncia las sanciones de Washington contra el gobierno de La Habana.

El mensaje, difundido ampliamente en redes sociales y replicado por medios digitales, provocó una reacción inmediata de decenas de cubanos que acusaron a la activista de ignorar la realidad política de la isla y repetir la narrativa del régimen comunista .

Entre las respuestas más compartidas en redes sociales apareció un mensaje directo dirigido a Thunberg:

“Vente para Cuba unos días para que sepas lo que es vivir en dictadura.”

En el video publicado en redes, Thunberg aseguró que Estados Unidos está cometiendo lo que calificó como “un brutal acto de castigo colectivo contra el pueblo cubano” , responsabilizando a la administración Trump por los apagones y la escasez que atraviesa el país.

La activista también pidió apoyo internacional para el llamado “Convoy Nuestra América” , una iniciativa que pretende llevar ayuda humanitaria a Cuba.

Durante su intervención, Thunberg elogió además las misiones médicas cubanas en el extranjero y concluyó su mensaje con la consigna “¡Cuba sí, bloqueo no!”.

Cubanos critican su desconocimiento de la realidad de la isla

Las declaraciones de la activista generaron un intenso debate en redes sociales, donde numerosos cubanos le reprocharon no mencionar aspectos fundamentales de la realidad política del país.

Muchos usuarios señalaron que en su video no hace referencia al sistema de partido único controlado por el Partido Comunista, ni a la existencia de presos políticos, represión de protestas o falta de elecciones libres durante décadas.

“Greta, qué mal estás, infórmate mejor”, escribió una usuaria.

Otro comentario fue aún más directo: “No, Greta, te equivocaste en esta vuelta.”

“Vente a vivir en Cuba”

Entre las respuestas más virales aparecieron invitaciones irónicas dirigidas a la activista para que experimente la vida cotidiana en la isla antes de emitir opiniones.

“Te invito a que vivas en Cuba unos meses y después haces otro video”, escribió un usuario.

Otros incluso mencionaron barrios específicos de La Habana conocidos por sus dificultades económicas.

“Vente unos días… pa’ Luyanó o La Habana Vieja”, comentó otro internauta.

Burlas y sarcasmo en redes sociales

Además de las críticas, muchos comentarios incluyeron sarcasmo sobre la distancia entre la realidad de los cubanos y la vida de la activista en Europa.

“Lo dice desde la comodidad de su casa en Suecia”, escribió un usuario.

Otros mensajes reflejaron frustración por lo que consideran una interpretación simplificada de la crisis cubana desde el extranjero.

“Solo nos faltaba este circo… la ignorancia es atrevida”, comentó otra usuaria.

Video viral responde a la activista

La polémica también generó respuestas directas en video. Una cubana identificada como Kiele publicó en Instagram un clip que acumuló miles de visualizaciones cuestionando los argumentos de Thunberg.

“Lo que necesitamos hablar es de cómo tú, Greta, necesitas educarte sobre la realidad de lo que está ocurriendo en Cuba”, afirmó en su mensaje.

El video se volvió viral en pocos días y reflejó el nivel de indignación que provocaron las declaraciones de la activista.

Un debate que refleja una división internacional

La controversia en torno a las declaraciones de Thunberg pone de relieve un debate más amplio sobre la crisis cubana.

Por un lado, existen campañas internacionales que denuncian el impacto del embargo estadounidense en la economía de la isla.

Por otro, muchos cubanos sostienen que esas campañas ignoran factores internos clave, como décadas de control político, mala gestión económica y represión de las protestas.

La reacción masiva en redes sociales demuestra que numerosos cubanos consideran que su realidad está siendo interpretada desde fuera sin tomar en cuenta el contexto completo del país.