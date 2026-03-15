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Trump confirma que están hablando con Cuba y asegura: "Algo pasará muy pronto"

Trump afirma que EE.UU. mantiene conversaciones con Cuba y anticipa cambios próximos mientras evalúa los próximos pasos hacia la isla

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Trump Raul

Trump confirma conversaciones con Cuba y asegura: “Algo pasará muy pronto”

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su administración mantiene conversaciones en curso con el gobierno cubano y adelantó que podría producirse algún tipo de acuerdo o cambio en el corto plazo.

Durante declaraciones a la prensa, el mandatario aseguró que Washington y La Habana están en contacto y sugirió que las negociaciones podrían derivar en acontecimientos importantes para el futuro de la isla.

Estamos hablando con Cuba y algo pasará muy pronto”, declaró Trump.

Las palabras del presidente llegan en medio de una creciente presión económica y diplomática sobre el régimen cubano, así como de recientes reportes sobre contactos entre funcionarios estadounidenses y figuras cercanas al poder en La Habana.

Trump llama a Cuba “una nación fallida”

Durante su intervención, Trump también se refirió a la situación interna de la isla, calificando a Cuba como “una nación fallida”.

El presidente afirmó que su gobierno está analizando los próximos pasos en la relación con el país caribeño, aunque aclaró que otras prioridades internacionales ocupan actualmente la agenda de Washington.

Estamos hablando con Cuba, pero vamos a hacer Irán antes que Cuba”, explicó el mandatario.

Expectativa entre el exilio cubano

Trump también mencionó el apoyo que, según dijo, percibe entre comunidades del exilio cubano y venezolano en Estados Unidos.

El presidente relató que recientemente, al salir de Palm Beach, Florida, observó a miles de personas a lo largo de la carretera ondeando banderas de Estados Unidos, Cuba y Venezuela.

“Hay mucha gente de Cuba que fue expulsada violentamente del país. Han estado esperando 50 años por lo que está pasando con Cuba”, afirmó.

Un contexto de tensión y negociaciones

Las declaraciones se producen en un momento de alta tensión política y económica en Cuba, donde la crisis energética, la escasez de alimentos y el deterioro de las condiciones de vida han generado protestas en distintas localidades.

Al mismo tiempo, diversos reportes periodísticos han señalado contactos discretos entre funcionarios estadounidenses y personas cercanas al entorno de Raúl Castro, en medio de posibles escenarios de transición política.

Trump reiteró que su administración está evaluando los próximos pasos en relación con la isla.

Creo que algo va a pasar con Cuba bastante rápido”, concluyó.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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