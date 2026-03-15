Cuba comienza a militarizar varias provincias tras ataque a sede del PCC en Morón

El régimen cubano comenzó a reforzar la vigilancia y el patrullaje en varias provincias del país , apenas horas después de que una protesta popular en Morón, Ciego de Ávila , terminara con el asalto y la quema de objetos frente a la sede municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC) .

Las autoridades anunciaron la creación de un “grupo de reforzamiento” encargado de realizar labores de vigilancia y control en la provincia de Villa Clara , una decisión que muchos observadores interpretan como una respuesta preventiva ante el temor de que las manifestaciones se extiendan a otras regiones de la isla.

El operativo fue presentado por medios oficiales como una medida para “preservar la tranquilidad ciudadana” , aunque se produce en medio de un creciente clima de tensión social.

El anuncio fue difundido por perfiles oficiales vinculados al gobierno provincial, que informaron que el nuevo grupo de vigilancia fue constituido en el Complejo Escultórico Comandante Ernesto Che Guevara , en Santa Clara.

El acto contó con la presencia de Susely Morfa González , primera secretaria del Partido Comunista en la provincia, y de la gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Armas .

“Preservar la seguridad del pueblo desde todas las trincheras constituye el desvelo de todos los hombres y mujeres de Villa Clara”, escribió Morfa en la red social X .

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Las autoridades indicaron que estas brigadas trabajarán en coordinación con organizaciones políticas y estructuras de masas, una red tradicionalmente utilizada por el régimen para movilizar apoyo y ejercer control social.

Respuesta tras las protestas en Morón

El despliegue ocurre pocas horas después de los incidentes registrados en Morón, donde cientos de residentes salieron a las calles para protestar contra los prolongados apagones, la escasez de alimentos y el deterioro de las condiciones de vida.

Videos difundidos en redes sociales mostraron cacerolazos, marchas nocturnas y consignas de “¡Libertad!”, mientras grupos de manifestantes recorrían las calles del municipio.

En algunas grabaciones también se observa cómo manifestantes entraron a la sede municipal del Partido Comunista y sacaron muebles, documentos y propaganda política que luego fueron incendiados en la vía pública.

Tras los incidentes, las autoridades reforzaron la presencia policial en la zona y se reportaron interrupciones del servicio de internet, lo que dificultó la difusión de imágenes en tiempo real.

Temor a que las protestas se extiendan

Analistas consideran que el despliegue en Villa Clara refleja el temor del gobierno a que escenas similares se reproduzcan en otras provincias.

Desde las históricas protestas del 11 de julio de 2021 (11J), el régimen ha intensificado las estrategias de control preventivo del espacio público.

Estas medidas suelen incluir mayor presencia policial, vigilancia en barrios y movilización de estructuras partidistas, con el objetivo de disuadir posibles manifestaciones.

Crisis económica y apagones alimentan el descontento

El refuerzo de vigilancia llega en un momento especialmente delicado para Cuba.

El país atraviesa una profunda crisis económica marcada por apagones prolongados, escasez de combustible, inflación y falta de alimentos y medicamentos.

En algunas regiones, los cortes eléctricos han superado las 20 horas diarias, lo que ha provocado un aumento del malestar social.

Las redes sociales se han convertido en un canal clave para difundir videos y testimonios de protestas locales, permitiendo que estos incidentes se conozcan rápidamente dentro y fuera de la isla.

Operativos en todos los municipios

Las autoridades provinciales confirmaron que el refuerzo de vigilancia no se limitará a la capital provincial, Santa Clara, sino que se extenderá a los 13 municipios de Villa Clara.

Esto implica la participación de estructuras del Partido, organizaciones oficialistas y fuerzas de seguridad en labores de patrullaje y control.

En la práctica, estos operativos suelen traducirse en un aumento de la presencia policial en las calles, monitoreo de espacios públicos y vigilancia sobre posibles focos de protesta.