Cuba desesperada por los dólares de MIAMI: permitirá a cubanos en el exterior invertir y ser dueños de negocios en la isla

La dictadura cubana anunció que los ciudadanos cubanos que residen en el extranjero podrán invertir y poseer negocios en la isla , en una medida que busca atraer capital en medio de la profunda crisis económica que atraviesa el país.

El anuncio fue confirmado por el viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga , en una entrevista exclusiva con NBC News desde La Habana.

Según el funcionario, la nueva política permitirá que cubanos residentes en Estados Unidos, especialmente en ciudades como Miami , así como sus descendientes, puedan participar directamente en el sector privado cubano .

“ Cuba está abierta a tener una relación comercial fluida con empresas estadounidenses y también con cubanos residentes en Estados Unidos y sus descendientes ”, afirmó Pérez-Oliva Fraga.

La dictadura intenta impulsar una serie de reformas económicas destinadas a reactivar sectores clave como el turismo, la minería y la infraestructura energética , mientras el país enfrenta una grave crisis de electricidad y escasez de combustible.

Según el viceprimer ministro, el objetivo es crear un entorno empresarial más dinámico que permita atraer inversiones tanto pequeñas como grandes .

“Esto va más allá de lo comercial. También se aplica a las inversiones, particularmente en infraestructura”, explicó.

El régimen culpa al embargo de EE.UU.

Durante la entrevista, el funcionario cubano volvió a responsabilizar al embargo estadounidense por las dificultades económicas del país.

Según Pérez-Oliva Fraga, las sanciones impuestas por Washington limitan el acceso de Cuba a financiamiento internacional, tecnología y mercados.

“El bloqueo nos priva de acceso al financiamiento, a la tecnología y a los mercados”, afirmó.

Las autoridades cubanas también aseguran que no ha llegado ningún cargamento de petróleo a la isla en los últimos tres meses, lo que ha agravado la crisis energética.

Crisis energética y protestas

La escasez de combustible ha provocado apagones prolongados en gran parte del país, obligando incluso a hospitales a posponer cirugías.

El deterioro de las condiciones de vida ha generado protestas y manifestaciones en distintas localidades, un fenómeno poco común en el sistema político de partido único de la isla.

Uno de los episodios más recientes ocurrió en Morón, Ciego de Ávila, donde una protesta inicialmente pacífica terminó con disturbios y daños frente a la sede del Partido Comunista.

Negociaciones con la administración Trump

El anuncio económico se produce en paralelo a conversaciones entre el gobierno cubano y la administración del presidente Donald Trump, confirmadas recientemente por ambas partes.

Trump ha advertido que Cuba podría enfrentar cambios políticos si no llega a un acuerdo con Washington.

“Cuba va a caer bastante pronto”, afirmó recientemente el mandatario estadounidense.

El presidente también insinuó que su gobierno podría impulsar una “toma de control amistosa” de la isla si se alcanza un acuerdo.

Intento de atraer capital del exilio

La decisión de permitir inversiones de cubanos en el exterior es vista por analistas como un intento del régimen de atraer capital de la diáspora para sostener la economía.

Durante décadas, el gobierno cubano ha restringido la participación económica directa de los emigrados, a pesar de que las remesas enviadas desde el exterior representan una de las principales fuentes de ingresos para el país.

La nueva medida podría abrir una etapa diferente en la relación económica entre la isla y su comunidad emigrada.