Caravana de migrantes cubanos parte de Tapachula rumbo a la Ciudad de México

La madrugada de este 1 de octubre, cientos de migrantes emprendieron un nuevo y arriesgado recorrido desde Tapachula, Chiapas, con destino a la Ciudad de México .

Entre ellos viajan numerosos cubanos , acompañados por ciudadanos de Nicaragua , Honduras, Guatemala , Venezuela , Haití, Ecuador y varios países africanos.

La caravana, integrada por familias completas —padres, madres y niños— partió alrededor de las 4:00 a.m. desde el Parque Bicentenario de Tapachula. El trayecto hasta la capital mexicana supera los 1.100 kilómetros y está considerado como uno de los más peligrosos, debido a la exposición a condiciones extremas, la falta de recursos, el agotamiento físico y la constante amenaza de la delincuencia organizada.

El periodista cubano Guillermo Rodríguez Sánchez compartió imágenes de la caravana en redes sociales, mostrando a un joven de Ciego de Ávila que decidió unirse al grupo.

“La travesía es difícil, pero es la única salida”, afirmó el migrante, quien explicó que muchos de los participantes ven en este recorrido su última oportunidad para encontrar un futuro mejor fuera de sus países de origen.

A lo largo del trayecto, los migrantes intentan apoyarse mutuamente, compartiendo alimentos, recursos y compañía. También han solicitado visibilidad en redes sociales para que su situación sea conocida por la comunidad internacional y por organismos de asistencia humanitaria.

En Facebook, mensajes de apoyo y bendiciones se multiplican:

“Que Dios los cuide y proteja en su largo camino”, escribió un usuario.

Otro comentó: “Son unos guerreros, que logren llegar a su destino con éxito”.

Una ruta marcada por riesgos

Pese a la cobertura mediática y la solidaridad expresada en línea, la situación sobre el terreno sigue siendo crítica. El recorrido a pie expone a los migrantes a la falta de servicios médicos, al agotamiento extremo y a la amenaza de grupos criminales que operan en las zonas por donde transitan.

Aun así, la esperanza de un futuro mejor continúa siendo el motor que impulsa a la caravana. Cada paso representa no solo un esfuerzo físico, sino también una declaración de resistencia y búsqueda de dignidad.