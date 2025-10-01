Polémica en Texas: fiesta de cubanos en el parqueo de un condominio desata críticas en redes sociales

Compartir en:









Un grupo de cubanos en Dallas, Texas, se volvió viral en TikTok tras celebrar una fiesta al aire libre en la calle de un complejo de apartamentos, recreando lo que muchos describieron como una tradicional “cuadra cerrada” de la isla.

El video, compartido por la usuaria @lcscorpion._______, muestra a varias personas bailando, tomando y disfrutando de la música en plena vía pública. La publicación estaba acompañada de la frase: “Parece que estamos allá, pero estamos aquí (Dallas, Texas)”, lo que avivó de inmediato los comentarios en redes.

“Después están llorando cuando llega la policía”, comentó un usuario. Otro escribió: “Eso no se hace aquí”. Incluso hubo quienes etiquetaron a ICE y pidieron que las autoridades intervinieran.

Del baile al debate político Más allá de las críticas por el uso del espacio, el video abrió un nuevo frente de discusión: la inmigración en Estados Unidos. Los comentarios incluyeron referencias al presidente Joe Biden, a Donald Trump y a las políticas migratorias actuales, convirtiendo lo que parecía una simple fiesta en un debate político viral.

La autora del video respondió con calma y aseguró que todo fue “una noche divertida entre vecinos”. Sin embargo, las interacciones crecieron y algunos usuarios incluso preguntaron la dirección exacta para no perderse la próxima celebración.

Una discusión que trasciende la fiesta Aunque la música ya terminó, el tema sigue encendiendo las redes. Para muchos, fue una muestra de cómo los cubanos llevan su cultura y su alegría a cualquier rincón del mundo. Para otros, un ejemplo de la dificultad de adaptarse a las normas de convivencia en el país que los recibe. Entre música de reparto, vasos plásticos y cientos de comentarios cruzados, la fiesta de un vecindario en Dallas terminó proyectándose mucho más allá de su calle: ahora se vive en los teléfonos de miles de usuarios que siguen opinando al respecto.

Compartir en:







