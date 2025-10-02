americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mario Díaz-Balart

Mario Díaz-Balart: "Los regímenes de Cuba y Venezuela no resistirán otro mandato de Trump"

El congresista destacó que la postura de Trump contrasta con la de administraciones anteriores, como las de Barack Obama y Joe Biden

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Mario Díaz-Balart

El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart aseguró que las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua quedarían debilitadas al punto de no sobrevivir a un nuevo mandato de Donald Trump, gracias al aumento de la presión política y económica de Washington.

En una entrevista concedida a la periodista Ninoska Pérez, Díaz-Balart —representante republicano por Florida— afirmó que estos regímenes estaban “rezando” para que Trump perdiera las elecciones de 2024, ya que su administración los puso “contra las cuerdas”.

“Estoy convencido de que el régimen de Venezuela, igual que el de La Habana y el de Managua, no sobreviven otros cuatro años del presidente Trump, por su actitud de solidaridad con los pueblos oprimidos y su firmeza frente a los tiranos”, declaró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NinoskaPerezC/status/1973230133801787730&partner=&hide_thread=false

Crítica a las administraciones demócratas

El legislador contrastó la política de Trump con la de Barack Obama y Joe Biden, quienes —a su juicio— favorecieron a los regímenes autoritarios con intentos de normalizar relaciones. Según Díaz-Balart, esa línea debilitó la presión internacional sobre La Habana, Caracas y Managua.

Asimismo, defendió la decisión de Trump de catalogar a Nicolás Maduro como líder de un “Estado patrocinador del terrorismo”, argumentando que Venezuela sirve de plataforma a grupos extremistas internacionales.

Durante un acto en Miami con líderes del exilio cubano y venezolano, Díaz-Balart elogió el compromiso del expresidente en la lucha contra el comunismo y lo calificó como un aliado clave de las comunidades exiliadas.

“La situación en Venezuela, Nicaragua y Cuba no es solo desastrosa para sus pueblos, sino también una amenaza directa a la seguridad nacional de EEUU”, subrayó.

La postura de Trump en 2025

Aunque Díaz-Balart insiste en que Trump representa un desafío existencial para estas dictaduras, la Casa Blanca ha adoptado un discurso más pragmático en política exterior.

A diferencia de sus primeros años en la presidencia, el enfoque actual se centra en la seguridad nacional defensiva, la reducción de conflictos armados y la consolidación económica interna, sin promover cambios de régimen en otros países.

El lema “Make America Great Again” sigue guiando su agenda, ahora con mayor énfasis en la autosuficiencia económica, la modernización de infraestructuras y la protección de los intereses nacionales a través de acuerdos internacionales que favorezcan directamente a los ciudadanos estadounidenses.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
depresion tropical se convierte en tormenta imelda mientras se aleja de cuba

Depresión tropical se convierte en tormenta Imelda mientras se aleja de Cuba

Esta imagen del lunes 29 de septiembre de 2025 publicada por la NASA muestra a la tormenta tropical Imelda, a la izquierda, y el huracán Humberto, en el océano Atlántico. (NASA Worldview, Earth Observing System Data and Information System (EOSDIS) via AP)

Dos muertos en Cuba mientras la tormenta Imelda y el huracán Humberto amenazan Bahamas y Bermudas

cubana en cape coral denuncia altar de brujeria en la puerta de su casa: ya este pais esta como cuba

Cubana en Cape Coral denuncia altar de brujería en la puerta de su casa: "Ya este país está como Cuba"

eeuu acusa a cuba de reclutar mercenarios para rusia en nuevo informe sobre trata de personas

EEUU acusa a Cuba de reclutar mercenarios para Rusia en nuevo informe sobre trata de personas

Destacados del día

Mario Díaz-Balart: Los regímenes de Cuba y Venezuela no resistirán otro mandato de Trump

Mario Díaz-Balart: "Los regímenes de Cuba y Venezuela no resistirán otro mandato de Trump"

Esta imagen del lunes 29 de septiembre de 2025 publicada por la NASA muestra a la tormenta tropical Imelda, a la izquierda, y el huracán Humberto, en el océano Atlántico. (NASA Worldview, Earth Observing System Data and Information System (EOSDIS) via AP)

Dos muertos en Cuba mientras la tormenta Imelda y el huracán Humberto amenazan Bahamas y Bermudas

Caravana de migrantes cubanos parte de Tapachula rumbo a la Ciudad de México

Caravana de migrantes cubanos parte de Tapachula rumbo a la Ciudad de México

Fallece de manera súbita en México una doctora cubana enviada por La Habana

Fallece de manera súbita en México una doctora cubana enviada por La Habana

En esta imagen, tomada de un video distribuido por Global Sumud Flotilla, se muestra a soldados de la Marina israelí abordando una de las embarcaciones de la flotilla que se acercó a la costa de Gaza, el 2 de octubre de 2025. (Global Sumud Flotilla vía AP)

Marina israelí intercepta barcos que intentaban romper bloqueo de Gaza y arresta a activistas

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter