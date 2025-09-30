americateve

Yulién Oviedo

Yulién Oviedo se proclama como el único cubano "con condiciones" para un Super Bowl

Yulién Oviedo afirmó ser el único artista cubano apto para el Super Bowl, desatando reacciones en redes. Con fotos junto a Bad Bunny, defiende su talento pese a críticas y memes

americateve | Redacción América Noticias Miami
Yulién Oviedo

El cantante cubano Yulién Oviedo volvió a generar polémica en redes sociales al asegurar que es el único artista de la Isla con las condiciones necesarias para protagonizar un espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl, luego de conocerse que Bad Bunny encabezará la edición de 2026.

El comentario surgió en la cuenta de Instagram de Un Martí Tó Durako, donde se celebraba la elección del Conejo Malo como figura central del evento deportivo más visto en Estados Unidos. Allí, Oviedo respondió con su estilo directo:

“Lo dirás jugando, pero el único que tiene condiciones para hacer un medio tiempo en un Super Bowl, entre la cantidad de artistas malísimos, cheísimos y falta de todo que tenemos, soy yo. He dicho. ¡Caso cerrado!”.

Screenshot 2025-09-30 at 9.53.15AM

Las reacciones no tardaron. Cientos de usuarios respondieron con burlas, memes y comentarios sarcásticos. Uno escribió: “Yulién en el Super Bowl cantando el Yaris”, mientras otro ironizó: “El autoestima de Yulién es como Buzz Lightyear: al infinito y más allá”.

Sin embargo, Oviedo no retrocedió. Al ser cuestionado, replicó: “Yo no tengo autoestima, tengo talento y soy el mejor artista que tú tienes en tu país”. Incluso, aunque aseguró respetar a colegas como Gente de Zona y Jacob Forever, recalcó que ninguno está a su nivel.

Para reforzar su punto, compartió nuevamente fotos junto a Bad Bunny tomadas años atrás, acompañadas de un mensaje categórico: “Mil veces compartiré esta imagen… Después de aquí no hay nadie más”.

Mientras algunos lo acusaron de buscar protagonismo y de exagerar su relación con el artista puertorriqueño, Yulién se mantuvo firme en su convicción. Lo cierto es que, una vez más, consiguió acaparar la atención pública con una mezcla de seguridad, polémica y declaraciones que no dejan indiferente a nadie.

americateve | Redacción América Noticias Miami
La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

