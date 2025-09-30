Cubana en Cape Coral denuncia altar de brujería en la puerta de su casa: "Ya este país está como Cuba"

Compartir en:









Una residente cubana de Cape Coral encendió las redes sociales tras compartir en TikTok un inquietante hallazgo frente a su vivienda: un supuesto altar de brujería colocado justo al pie de su cerca.

En el video, que rápidamente se hizo viral, la mujer muestra un pequeño montaje con dos naranjas partidas, un pollo atado con una cinta roja y varias hierbas dispuestas sobre un paño blanco.

Embed - https://www.tiktok.com/oembed?url=https://www.tiktok.com/@churrosohanafamily/video/7554138005615775031 @churrosohanafamily original sound - churros ohana family “Pero miren esto, caballero, miren esto, no se mueran. Esto es dos naranjas con un pollo con una cinta. Ahora yo me levanto y veo esta brujería aquí, caballeros, esto está fuerte, pero fuerte”, relató mientras grababa.

El clip fue difundido en la cuenta de TikTok @churrosohanafamily, acumulando cientos de comentarios.

Algunos usuarios reaccionaron con sorpresa y hasta con humor, mientras otros señalaron que se trata de prácticas comunes en rituales de santería y otras religiones de origen afrocubano.

Indignada, la cubana aseguró que revisará las cámaras de seguridad de su vivienda e incluso las de vecinos para intentar identificar a la persona que dejó el altar frente a su casa.

“Ya este país está como Cuba”, expresó, dejando claro su molestia y preocupación por lo ocurrido.