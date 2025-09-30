americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cape Coral

Cubana en Cape Coral denuncia altar de brujería en la puerta de su casa: "Ya este país está como Cuba"

Una cubana en Cape Coral compartió en TikTok el hallazgo de un altar de brujería en su casa. El video muestra elementos usados en rituales afrocubanos y suscita debate en redes sociales

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Screenshot 2025-09-30 at 10.46.50 AM

Una residente cubana de Cape Coral encendió las redes sociales tras compartir en TikTok un inquietante hallazgo frente a su vivienda: un supuesto altar de brujería colocado justo al pie de su cerca.

En el video, que rápidamente se hizo viral, la mujer muestra un pequeño montaje con dos naranjas partidas, un pollo atado con una cinta roja y varias hierbas dispuestas sobre un paño blanco.

Embed - https://www.tiktok.com/oembed?url=https://www.tiktok.com/@churrosohanafamily/video/7554138005615775031

“Pero miren esto, caballero, miren esto, no se mueran. Esto es dos naranjas con un pollo con una cinta. Ahora yo me levanto y veo esta brujería aquí, caballeros, esto está fuerte, pero fuerte”, relató mientras grababa.

El clip fue difundido en la cuenta de TikTok @churrosohanafamily, acumulando cientos de comentarios.

Algunos usuarios reaccionaron con sorpresa y hasta con humor, mientras otros señalaron que se trata de prácticas comunes en rituales de santería y otras religiones de origen afrocubano.

Indignada, la cubana aseguró que revisará las cámaras de seguridad de su vivienda e incluso las de vecinos para intentar identificar a la persona que dejó el altar frente a su casa.

“Ya este país está como Cuba”, expresó, dejando claro su molestia y preocupación por lo ocurrido.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
eriel sanchez da su version tras brutal golpiza a comisario tecnico de la comision nacional de beisbol

Eriel Sánchez da su versión tras brutal golpiza a comisario técnico de la Comisión Nacional de Béisbol

Por Redacción América Noticias Miami
protesta en la habana por falta de agua: madres con sus hijos se enfrenta a la policia en plena calle

Protesta en La Habana por falta de agua: madres con sus hijos se enfrenta a la policía en plena calle

Por Redacción América Noticias Miami
fallece el vicealmirante pedro miguel perez betancourt, figura del regimen cubano

Fallece el vicealmirante Pedro Miguel Pérez Betancourt, figura del régimen cubano

Por Redacción América Noticias Miami
depresion tropical se convierte en tormenta imelda mientras se aleja de cuba

Depresión tropical se convierte en tormenta Imelda mientras se aleja de Cuba

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Eriel Sánchez da su versión tras brutal golpiza a comisario técnico de la Comisión Nacional de Béisbol

Eriel Sánchez da su versión tras brutal golpiza a comisario técnico de la Comisión Nacional de Béisbol

Vista del terreno propuesto para la biblioteca del presidente Donald Trump, adyacente a la histórica Torre Libertad, en el centro de Miami, el 8 de agosto de 2025. (AP Foto/Daniel Kozin)

Florida regala valioso terreno en Miami para la biblioteca presidencial Trump

El líder de la minoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, a la derecha, y el líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, se dirigen a hablar con la prensa fuera de la Casa Blanca, el lunes 29 de septiembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci)

Gobierno de EEUU está al borde de su primer cierre en casi 7 años ante estancamiento en el Congreso

ARCHIVO - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la izquierda, habla mientras el primer ministro, Israel, Benjamin Netanyahu, saludan a su salida del Ala Oeste de la Casa Blanca, el 7 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

Netanyahu acepta el plan de paz de Trump para Gaza, pero Hamas aún guarda silencio

Protesta en La Habana por falta de agua: madres con sus hijos se enfrenta a la policía en plena calle

Protesta en La Habana por falta de agua: madres con sus hijos se enfrenta a la policía en plena calle

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter