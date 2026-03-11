americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
La Habana

Apagones desatan cacerolazos en La Habana: vecinos del Vedado y otros barrios protestan por crisis eléctrica

Apagones en La Habana provocan nuevas protestas nocturnas con cacerolazos en Vedado, El Cerro y Marianao

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
apagones cuba

Apagones provocan otra noche de cacerolazos en La Habana: vecinos del Vedado se suman a las protestas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SanMemero/status/2031572368028741827?s=20&partner=&hide_thread=false

Los apagones en La Habana volvieron a desencadenar protestas nocturnas este martes cuando vecinos de varios barrios de la capital cubana salieron a sus balcones y ventanas para realizar cacerolazos, golpeando cazuelas y utensilios metálicos como señal de descontento.

Videos difundidos en redes sociales muestran a residentes del Vedado participando en la protesta desde edificios y balcones, en una escena que se ha repetido durante los últimos días en diferentes zonas de la ciudad.

Las imágenes fueron compartidas por el periodista cubano José Raúl Gallego, quien documentó el momento en que decenas de vecinos hacen sonar ollas y sartenes en medio de la oscuridad causada por los cortes de electricidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SanMemero/status/2031575265126805531?s=20&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CubanetNoticias/status/2031581424160059408?s=20&partner=&hide_thread=false

Protestas se extienden a varios barrios de la capital

Además del Vedado, también se reportaron cacerolazos en otros municipios de La Habana, según publicaciones y videos difundidos en redes sociales.

Entre las zonas donde se escucharon protestas se encuentran:

  • El Cerro

  • Plaza de la Revolución

  • Marianao

El periodista Mario J. Pentón compartió grabaciones desde El Cerro donde vecinos participan en la protesta como respuesta a los prolongados cortes eléctricos.

Usuarios en redes sociales también mencionaron manifestaciones similares en La Habana Vieja, lo que sugiere que el descontento podría estar extendiéndose a otras áreas de la capital.

Reportes de posibles detenciones

En el municipio de Marianao, residentes aseguraron que varias personas habrían sido detenidas durante las protestas.

Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación independiente de esas detenciones.

Las autoridades cubanas no han emitido comentarios oficiales sobre los incidentes.

Crisis energética intensifica el malestar social

Las protestas ocurren en medio de una grave crisis energética en Cuba, que en las últimas semanas ha provocado apagones prolongados tanto en La Habana como en varias provincias del país.

Los cortes eléctricos han afectado servicios básicos, el transporte y la actividad económica, generando un creciente malestar entre la población.

En muchos barrios de la isla los apagones superan varias horas diarias, mientras las autoridades reconocen dificultades para garantizar el suministro eléctrico debido a la escasez de combustible y fallas en el sistema de generación.

La repetición de cacerolazos durante varias noches consecutivas refleja el aumento de la tensión social en la capital cubana.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
trump estaria negociando acuerdo economico con cuba que incluiria salida de diaz-canel y alivio de sanciones
EXCLUSIVA

Trump estaría negociando acuerdo económico con Cuba que incluiría salida de Díaz-Canel y alivio de sanciones

protestas estallan en varios barrios de la habana en medio de apagones y escasez de agua y alimentos

Protestas estallan en varios barrios de La Habana en medio de apagones y escasez de agua y alimentos

apagones masivos desatan protestas y cacerolazos en la habana y matanzas tras colapso del sistema electrico

Apagones masivos desatan protestas y cacerolazos en La Habana y Matanzas tras colapso del sistema eléctrico

trump afirma en cnn que el regimen cubano esta deseando llegar a un acuerdo con estados unidos

Trump afirma en CNN que el régimen cubano "está deseando llegar a un acuerdo" con Estados Unidos

Destacados del día

La Oferta FINAL de TRUMP a los Castros: El exilio de Cuba o acaban como Maduro

La Oferta FINAL de TRUMP a los Castros: El exilio de Cuba o acaban como Maduro

Israel Rojas de Buena Fe confirma relación con la vocera del régimen cubano Cristina Escobar

Israel Rojas de Buena Fe confirma relación con la vocera del régimen cubano Cristina Escobar

Mike Johnson descarta enviar tropas a Cuba y afirma que el régimen socialista colapsará por sí solo

Mike Johnson descarta enviar tropas a Cuba y afirma que el régimen socialista "colapsará por sí solo"

Escándalo: hermana de jefa de GAESA vive en Florida y aparece vinculada a negocios de REAL STATE

Escándalo: hermana de jefa de GAESA vive en Florida y aparece vinculada a negocios de REAL STATE

Jorge Perugorría culpa a Trump por la crisis en Cuba tras más de 60 años de dictadura comunista

Jorge Perugorría culpa a Trump por la crisis en Cuba tras más de 60 años de dictadura comunista

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter