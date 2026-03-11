Apagones desatan cacerolazos en La Habana: vecinos del Vedado y otros barrios protestan por crisis eléctrica

Los apagones en La Habana volvieron a desencadenar protestas nocturnas este martes cuando vecinos de varios barrios de la capital cubana salieron a sus balcones y ventanas para realizar cacerolazos , golpeando cazuelas y utensilios metálicos como señal de descontento.

Lawton, 10 de octubre en La Habana está en la calle. Orgulloso de mi barrio. #FreeCuba pic.twitter.com/oFmiCLX74i

Videos difundidos en redes sociales muestran a residentes del Vedado participando en la protesta desde edificios y balcones, en una escena que se ha repetido durante los últimos días en diferentes zonas de la ciudad.

Las imágenes fueron compartidas por el periodista cubano José Raúl Gallego , quien documentó el momento en que decenas de vecinos hacen sonar ollas y sartenes en medio de la oscuridad causada por los cortes de electricidad.

Además del Vedado, también se reportaron cacerolazos en otros municipios de La Habana , según publicaciones y videos difundidos en redes sociales.

“¡Pongan la corriente…!”: otra noche de cacerolazos en La Habana pic.twitter.com/D61G49NSqq

Entre las zonas donde se escucharon protestas se encuentran:

El periodista Mario J. Pentón compartió grabaciones desde El Cerro donde vecinos participan en la protesta como respuesta a los prolongados cortes eléctricos.

Usuarios en redes sociales también mencionaron manifestaciones similares en La Habana Vieja, lo que sugiere que el descontento podría estar extendiéndose a otras áreas de la capital.

Reportes de posibles detenciones

En el municipio de Marianao, residentes aseguraron que varias personas habrían sido detenidas durante las protestas.

Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación independiente de esas detenciones.

Las autoridades cubanas no han emitido comentarios oficiales sobre los incidentes.

Crisis energética intensifica el malestar social

Las protestas ocurren en medio de una grave crisis energética en Cuba, que en las últimas semanas ha provocado apagones prolongados tanto en La Habana como en varias provincias del país.

Los cortes eléctricos han afectado servicios básicos, el transporte y la actividad económica, generando un creciente malestar entre la población.

En muchos barrios de la isla los apagones superan varias horas diarias, mientras las autoridades reconocen dificultades para garantizar el suministro eléctrico debido a la escasez de combustible y fallas en el sistema de generación.

La repetición de cacerolazos durante varias noches consecutivas refleja el aumento de la tensión social en la capital cubana.