CNN

Trump afirma en CNN que el régimen cubano "está deseando llegar a un acuerdo" con Estados Unidos

Donald Trump afirmó en entrevista con CNN que el régimen cubano busca negociar con EE.UU. y adelantó que Marco Rubio podría liderar contactos

americateve | Redacción América Noticias Miami
Trump Cangrejo

Trump sugiere que La Habana quiere negociar con Washington tras décadas de tensión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el régimen de Cuba estaría interesado en negociar con Washington y aseguró que La Habana “está deseando llegar a un acuerdo”.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista telefónica con la periodista Dana Bash de CNN, donde el mandatario habló sobre política exterior y los avances de su administración.

“Cuba caerá muy pronto”, afirma Trump

Durante la conversación, Trump mencionó el tema cubano de manera espontánea y lanzó una afirmación que rápidamente llamó la atención.

“Cuba caerá muy pronto… están deseando llegar a un acuerdo”, declaró el presidente.

Trump también adelantó que su secretario de Estado, Marco Rubio, podría asumir un papel clave en posibles conversaciones.

“Quieren llegar a un acuerdo, así que voy a poner a Marco allí y veremos cómo funciona”, añadió.

Cuba vuelve al centro de la política exterior

Las declaraciones se producen apenas un día después de que Trump volviera a mencionar a Cuba durante una intervención en la Casa Blanca, sugiriendo que el tema ocupa un lugar relevante en su agenda internacional.

El presidente indicó que su administración prefiere avanzar de manera gradual en sus iniciativas diplomáticas.

“Si hacemos demasiadas cosas al mismo tiempo, pueden ocurrir problemas”, explicó.

Un contexto de crisis en la isla

Las declaraciones llegan en un momento particularmente delicado para Cuba, que atraviesa una de las crisis económicas más profundas en décadas.

La isla enfrenta:

  • escasez de alimentos

  • apagones prolongados

  • inflación creciente

  • una ola migratoria récord hacia Estados Unidos

Durante su primer mandato, Trump adoptó una política de presión contra el régimen cubano, restableciendo sanciones y revirtiendo medidas del deshielo impulsado por la administración de Barack Obama.

