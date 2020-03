“Este mensaje va para toda mi gente de Cuba, a todos los seguidores de Gente de Zona que le transmitan a su familia en Cuba, ya que el gobierno todavía no se ha pronunciado sobre cerrar las fronteras, no se ha pronunciado sobre cerrar las escuelas. Creo que, si el gobierno no hace esto, va a ser bien perjudicial para los próximos días para el pueblo de Cuba”, dijo el músico en un video colgado en redes sociales.

Delgado pidió a los cubanos dentro de la Isla tratar de almacenar comida y mantenerse dentro de sus casas para evitar posibles contagios.

“Estoy bien preocupado por la gente de Cuba, por mis seguidores, por mi hija que la tengo allá, por el resto de mi familia que tengo en Cuba y lo más que puedo hacer es pedirles que por favor se queden en casa, porque es la única manera que tienen de contraer este virus (sic) y no se haga esta pandemia más grande de lo que ya está”, agregó el cantante, que aseguró estar en cuarentena desde hace varios días.