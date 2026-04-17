Trump asegura que "muy pronto" la fuerza militar de EE.UU. traerá "un nuevo amanecer para Cuba"

La retórica de Washington sobre Cuba sube de tono.
El presidente Donald Trump afirmó que “muy pronto” podría llegar un “nuevo amanecer para Cuba”, en declaraciones que han generado atención en medio de crecientes tensiones entre ambos países.
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El presidente vincula la fuerza militar de EE.UU. con un posible cambio en Cuba en medio de tensiones crecientes
El presidente Donald Trump afirmó que “muy pronto” podría llegar un “nuevo amanecer para Cuba”, en declaraciones que han generado atención en medio de crecientes tensiones entre ambos países.
Durante un evento en Phoenix, Arizona, Trump vinculó el poder militar de Estados Unidos con un posible cambio en la isla.
“Esta gran fuerza traerá consigo un día esperado durante 70 años… un nuevo amanecer para Cuba”, declaró.
El mandatario también hizo referencia al respaldo de la comunidad cubanoamericana y a décadas de conflictos con el gobierno de La Habana.
Las declaraciones no ocurren en el vacío:
Trump ha insinuado recientemente que Cuba podría ser un foco de atención tras otros conflictos internacionales
Desde Washington se ha incrementado la presión política y económica sobre la isla
Funcionarios estadounidenses han reiterado la necesidad de cambios estructurales en Cuba
Según reportes recientes, funcionarios del Departamento de Estado sostuvieron reuniones en Cuba con representantes del gobierno, incluyendo a Raúl Guillermo Rodríguez Castro (“El Cangrejo”), nieto de Raúl Castro.
Se advirtió que la economía cubana está en “caída libre”
Se planteó una ventana limitada para reformas
Se ofreció apoyo tecnológico, incluyendo internet satelital
Washington reiteró sus principales exigencias:
Liberación de presos políticos
Apertura económica
Libertades políticas
Elecciones libres y transparentes
Compensación por propiedades confiscadas
Seguridad y presión geopolítica
Funcionarios estadounidenses también expresaron preocupación por:
Presencia de actores extranjeros en la isla
Actividad de inteligencia y estructuras militares
Riesgos para la seguridad nacional a corta distancia de EE.UU.
Una línea clara
Aunque la administración estadounidense afirma buscar soluciones diplomáticas, dejó claro que:
No permitirá un escenario que represente una amenaza estratégica a solo 90 millas de su territorio.
Un escenario en evolución
Las declaraciones de Trump y los movimientos diplomáticos recientes apuntan a un momento clave en la relación entre ambos países, con posibles implicaciones políticas, económicas y de seguridad.
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