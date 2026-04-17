Trump asegura que "muy pronto" la fuerza militar de EE.UU. traerá "un nuevo amanecer para Cuba"

El presidente Donald Trump afirmó que “muy pronto” podría llegar un “nuevo amanecer para Cuba” , en declaraciones que han generado atención en medio de crecientes tensiones entre ambos países.

Trump: «Ahora que la situación en el estrecho de Ormuz casi ha terminado, recibí una llamada de la OTAN preguntando si nos gustaría recibir ayuda... y les respondí: "Me habría gustado recibir su ayuda hace dos meses... realmente ya no quiero su ayuda"». pic.twitter.com/wPpFCdW7nC

Durante un evento en Phoenix, Arizona, Trump vinculó el poder militar de Estados Unidos con un posible cambio en la isla.

“Esta gran fuerza traerá consigo un día esperado durante 70 años… un nuevo amanecer para Cuba”, declaró.

El mandatario también hizo referencia al respaldo de la comunidad cubanoamericana y a décadas de conflictos con el gobierno de La Habana.

Las declaraciones no ocurren en el vacío:

Trump ha insinuado recientemente que Cuba podría ser un foco de atención tras otros conflictos internacionales

Desde Washington se ha incrementado la presión política y económica sobre la isla

Funcionarios estadounidenses han reiterado la necesidad de cambios estructurales en Cuba

Contactos recientes en La Habana

Según reportes recientes, funcionarios del Departamento de Estado sostuvieron reuniones en Cuba con representantes del gobierno, incluyendo a Raúl Guillermo Rodríguez Castro (“El Cangrejo”), nieto de Raúl Castro.

En esos encuentros:

Se advirtió que la economía cubana está en “caída libre”

Se planteó una ventana limitada para reformas

Se ofreció apoyo tecnológico, incluyendo internet satelital

Condiciones de EE.UU.

Washington reiteró sus principales exigencias:

Liberación de presos políticos

Apertura económica

Libertades políticas

Elecciones libres y transparentes

Compensación por propiedades confiscadas

Seguridad y presión geopolítica

Funcionarios estadounidenses también expresaron preocupación por:

Presencia de actores extranjeros en la isla

Actividad de inteligencia y estructuras militares

Riesgos para la seguridad nacional a corta distancia de EE.UU.

Una línea clara

Aunque la administración estadounidense afirma buscar soluciones diplomáticas, dejó claro que:

No permitirá un escenario que represente una amenaza estratégica a solo 90 millas de su territorio.

Un escenario en evolución

Las declaraciones de Trump y los movimientos diplomáticos recientes apuntan a un momento clave en la relación entre ambos países, con posibles implicaciones políticas, económicas y de seguridad.