Miami-Dade revoca licencias a dos compañías por presunto comercio ilegal con Cuba y advierte sanciones

Dos empresas en el condado de Miami-Dade perdieron sus licencias para operar tras ser señaladas por presuntas violaciones de leyes federales relacionadas con el comercio con Cuba, según informó la Oficina del Recaudador de Impuestos del condado.

Las compañías afectadas son Managua Travel Agency Inc., que opera como Cuba Travel & Services, y R & R Logistics Customer Freight Solutions LLC. Ambas habrían incumplido requerimientos oficiales para demostrar que sus operaciones con la isla estaban debidamente autorizadas.

La revocación de los permisos implica la cancelación de sus Recibos de Impuesto Comercial Local, un requisito indispensable para operar legalmente en el condado.

Las autoridades indicaron que la acción se fundamenta en normativas locales y estatales que obligan a retirar licencias a empresas que realicen actividades comerciales en violación de regulaciones federales vinculadas a Cuba.

Además, las empresas podrían enfrentar multas y otras sanciones si continúan operando sin autorización.

Investigación más amplia

El caso forma parte de una investigación iniciada en octubre de 2025, cuando la oficina del recaudador envió notificaciones a 75 negocios sospechosos de mantener vínculos comerciales con La Habana.

De ese total:

48 empresas lograron demostrar cumplimiento o ausencia de operaciones con Cuba

Otras no respondieron o no acreditaron autorización

Las compañías ahora sancionadas estaban entre las que no presentaron la documentación requerida, lo que derivó en la revocación de sus licencias.

Regulación federal en juego

Las autoridades exigían pruebas de autorización emitidas por agencias federales como:

Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)

Oficina de Industria y Seguridad (BIS)

Sin estos permisos, cualquier transacción con Cuba puede considerarse ilegal bajo la normativa estadounidense vigente.

Contexto político y económico

La medida se produce en un contexto de endurecimiento del control sobre actividades económicas vinculadas a Cuba, especialmente en el sur de Florida, donde existe una amplia comunidad cubanoamericana.

Funcionarios locales han reiterado que no permitirán que el condado sea utilizado como plataforma para operaciones que puedan violar sanciones federales o financiar estructuras vinculadas al régimen cubano.

FUENTE: diariodecuba.com